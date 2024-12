Er lebte nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus noch knapp weitere 44 Jahre - so lange wie kein anderer vor ihm: Mit Jimmy Carter (geboren 1924) ist am 29. Dezember der am längsten lebende US-Präsident gestorben. Er war der erste und einzige Präsident, der das stolze Alter von 100 Jahren und 89 Tagen erreichte.

Auch einigen anderen US-Präsidenten war nach ihrer Amtszeit ein langes Leben vergönnt. Diese Präsidenten wurden ebenfalls fast 100 Jahre alt:

George Bush Senior - 41. US-Präsident

Der zweitlanglebigste ehemalige US-Präsident ist George H.W. Bush (geboren 1924). Er verstarb am 30. November 2018 im Alter von 94 Jahren und 171 Tagen. Der 41. US-Präsident wäre dieses Jahr am 12. Juni 100 Jahre alt geworden. Nach dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 1993 lebte der Republikaner noch fast 26 weitere Jahre. Ab November 2017 bis zum 22. März 2019 war Bush Senior der Präsident mit dem höchsten Lebensalter aller Präsidenten gewesen, bis er an diesem Tag von Jimmy Carter übertroffen wurde.

Gerald Ford - 38. US-Präsident

Ihn verband mit seinem Nachfolger Jimmy Carter eine enge Freundschaft: Gerald Ford (geboren 1913) war bis zu seinem Tod am 26. Dezember 2006 der älteste lebende ehemalige US-Präsident. Er starb im Alter von 93 Jahren und 165 Tagen. Nach seiner relativ kurzen Amtszeit lebte der 38. Präsident der Vereinigten Staaten noch knapp 30 Jahre.

Seine Präsidentschaft währte nur 895 Tage und ist die kürzeste aller US-Präsidenten, die nicht im Amt verstorben sind. Er übernahm im Jahr 1974 die Präsidentschaft von Nixon, nachdem dieser als erster und einziger US-Präsident nach der Watergate-Affäre sein Amt niedergelegt hatte, und führte wie von der Verfassung vorgesehen dessen verbleibende zweieinhalb Jahre der laufenden Amtsperiode zu Ende. Danach wurde Ford als Elder Statesman geschätzt.

Ronald Reagan - 40. US-Präsident

Auch Jimmy Carters Nachfolger Ronald Reagan (geboren 1911) war ein langes Leben beschert. Der 40. US-Präsident wurde 93 Jahre und 120 Tage alt. Bei Beginn seiner Präsidentschaft war er bereits 69 Jahre alt. Damals war er der bei Amtsantritt älteste Präsident. Er beendete seine Zeit im Weißen Haus mit knapp 78 Jahren. Danach waren ihm noch 15 weitere Lebensjahre vergönnt, bevor der ehemalige Schauspieler im Juni 2004 starb.

Diese Präsidenten wurden ebenfalls 90 Jahre alt

Zu den sechs US-Präsidenten, die über 90 Jahre alt wurden, zählen außerdem derzeit der zweite US-Präsident John Adams (1735 - 1826), der nach George Washington von 1797 bis 1801 das Amt innehatte, sowie Herbert Hoover (1874 - 1964), der von 1929 bis 1933 Präsident war.

Diese Präsidenten lebten am kürzesten

John F. Kennedy (geboren 1917) hält dagegen einen traurigen Rekord: Der 35. US-Präsident wurde am 22. November 1963 bei einem Attentat ermordet. Damals war er erst 46 Jahre alt: Seine Lebensspanne ist die kürzeste aller bisherigen Präsidenten, er gilt als der am Ende seiner Amtszeit jüngste Präsident. Der älteste Präsident am Ende seine Amtszeit wird übrigens bald Joe Biden sein - mit 82 Jahren fast doppelt so alt wie Kennedy.

Drei weitere US-Präsidenten starben relativ jung nach einem Attentat auf ihre Person: Abraham Lincoln (geboren 1809) im April 1865 mit 56 Jahren, James A. Garfield (geboren 1831) im September 1881 mit 49 Jahren sowie William McKinley (geboren 1843) im September 1901 mit 58 Jahren.

Den kürzesten Ruhestand aller Präsidenten hatte James K. Polk (1795 - 1849). Der 11. US-Präsident starb 103 Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Alter von 53 Jahren an Cholera.

Diese US-Präsidenten leben noch

Aktuell leben noch fünf ehemalige beziehungsweise amtierende oder designierte US-Präsidenten: Bill Clinton (78), George W. Bush (78), Barack Obama (63), Donald Trump (78) und Joe Biden (82).