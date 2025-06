Nachruf auf Horst Singer: Der Kopf des Göppinger Handball-Wunders ist tot

1 Horst Singer wird im März diesen Jahres in die Hall of Fame von Frisch Auf aufgenommen. Foto: Baumann

Der gebürtige Ulmer Horst Singer und seine Kameraden sorgten mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1954 für das Handballwunder von Frisch Auf Göppingen.











Seine Auftritte in der EWS-Arena waren seltener geworden. Doch am 8. März diesen Jahres, wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag, ließ es sich Horst Singer in der Halbzeit des Bundesligaspiels gegen Flensburg nicht nehmen, ein paar Worte an die 5200 Zuschauer zu richten. Sie waren von großer Emotionalität und Dankbarkeit geprägt – riesiger Applaus, getragen von einer Welle der Sympathie, brandete ihm entgegen. Das Göppinger Handball-Idol wurde an diesem Tag in die Hall of Fame von Frisch Auf aufgenommen, als zweiter Spieler nach Bernhard Kempa.