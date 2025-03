Zum Tod von Hans Peter Korff: Was wurde aus den Drombuschs-Stars?

Hans Peter Korff, bekannt als Vater Sigi in "Diese Drombuschs", ist im Alter von 82 Jahren gestorben. In den 80ern und 90ern war die Serie um Familie Drombusch ein echter Straßenfeger. Wie ging es für die Stars danach weiter?

Hans Peter Korff (1942-2025) ist im Alter von 82 Jahren verstorben, wie seine Ehefrau Christiane Leuchtmann bestätigt hat. Aber was wurde eigentlich aus den anderen Stars von "Diese Drombuschs", beziehungsweise den damaligen Darstellerinnen und Darstellern des Straßenfegers, die in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den wohl bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands gehörten?

Hans Peter Korff spielte Siegfried Drombusch

Korff spielte Familienvater Siegfried "Sigi" Drombusch. Der in der Nacht auf Sonntag verstorbene Schauspieler war während seiner langen Karriere in unzähligen Rollen am Theater, im Kino und im TV zu sehen. Darunter befanden sich mehrere "Tatort"-Auftritte vor und nach den Drombuschs, Onkel Heini in "Neues aus Uhlenbusch" oder auch Onkel Hellmuth in Loriots (1923-2011) Klassiker "Pappa ante portas". In den 2000ern folgten viele weitere Engagements, darunter in beliebten Serien und Reihen wie "Das Traumschiff", "Der Bulle von Tölz" oder "Tierärztin Dr. Mertens". Auch hinter dem Mikrofon nahm er in den Jahren vor seinem Tod noch Platz. Er gehörte etwa auch zu den Sprecherinnen und Sprechern der Hörspiel-Kultserie "Die drei ???" und war in der 2023 veröffentlichten Folge "Der Knochenmann" zu hören.

Witta Pohl spielte Vera Drombusch

Familienmutter Vera Drombusch wurde von Witta Pohl (1937-2011) verkörpert. Mit der Rolle wurde sie zur TV-Mutter der Nation. Pohl war zu Lebzeiten ebenso am Theater sowie in Film und Fernsehen sehr aktiv, nach den Drombuschs folgten aber nicht mehr allzu viele Rollen - etwa in der Serie "In aller Freundschaft", auf dem "Traumschiff" und im "Großstadtrevier". Pohl starb 2011, nur wenige Wochen, nachdem Leukämie bei ihr diagnostiziert worden war.

Grete Wurm spielte Margarethe Drombusch

Grete Wurm (1919-2002) gab Margarethe, die Oma der Familie Drombusch. Die zu diesem Zeitpunkt bereits etwas betagtere Schauspielerin gab ihr Debüt am Theater und im Film bereits in den 1940ern. Auch als Hörspielsprecherin arbeitete Wurm. Nach den Drombuschs wurde es aber zumindest vor der Kamera sehr still um sie. Eine ihrer letzten TV-Rollen hatte sie in einer Folge von "Die Wache" im Jahr 2000. In Stuttgart, wo sie sich laut Medienberichten wegen Aufnahmen zu einem weiteren Hörspiel befunden hatte, starb sie 2002 an einem Herzinfarkt.

Günter Strack spielte Ludwig Burlitz

Einer der damals schon größten Namen bei den Drombuschs war der von Günter Strack (1929-1999). Strack, der Ludwig Burlitz spielte, hatte ein äußert breites Repertoire und gab am Theater, im Film und im Fernsehen unterschiedlichste Figuren - mehr als 400 Rollen sollen es gewesen sein. Neben "Diese Drombuschs" gehörten zu seinen bekanntesten Produktionen sicherlich die Serien "Ein Fall für zwei" und "Mit Leib und Seele". Seine letzte große Serienrolle war die in der Serie "Der König", in der er den namensgebenden Hauptcharakter verkörperte. Strack starb 1999 im Alter von 69 Jahren an einem Herzversagen.

Sabine Kaack spielte Marion Drombusch

"Meine Figur der Drombusch-Tochter Marion war eine emanzipierte Frau, alleinerziehende Mutter, rebellisch und unangepasst. Für junge Frauen der damaligen Zeit war sie ein Vorbild", erklärte Sabine Kaack (67) laut "Frankfurter Rundschau" 2023 im Rahmen eines "Diese Drombuschs"-Fantreffens. Die Schauspielerin und Sprecherin hauchte auf der Bühne und vor den Kameras nach der Serie vielen weiteren Figuren Leben ein. Dazu gehörten etwa Charaktere in der Kultkomödie "Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding", in "Unser Charly" oder die weibliche Hauptrolle in "Da kommt Kalle".

Marion Kracht spielte Bettina Drombusch

Bettina Drombusch, auch "Tina", wurde damals von Marion Kracht (62) gespielt. Beruflich hat die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin bis heute viel zu tun - von der Erfolgsserie "Babylon Berlin" über Dani Levys (67) Parodie "Mein Führer" bis hin zum "Usedom-Krimi". Am 17. März läuft im ZDF etwa auch der Thriller "Flucht aus Lissabon", in dem sie eine Rolle spielt. "Die Serie wurde parallel zu unserem eigenen Erwachsenwerden gedreht und hat auch unser privates Leben geprägt", erinnerte sie sich während des erwähnten Fantreffens an "Diese Drombuschs".

Mick Werup spielte Christoph Drombusch

Mick Werup (1958-2011) wurde als Christoph "Chris" Drombusch bekannt. Nach der Serie folgten für den Schauspieler, der laut Medienberichten freiwillig ausgestiegen war, nur noch wenige Rollen. Werup, der vorübergehend in Indien lebte, zog sich größtenteils aus der Schauspielerei zurück, das letzte Mal war er im Jahr 1998 in einer Episode von "Der Fahnder" auf dem Bildschirm zu sehen. 2011 beging er Suizid.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Constanze Engelbrecht spielte Brigitte Sanders

Constanze Engelbrecht (1955-2000) spielte bei "Diese Drombuschs" die Brigitte Sanders. Nach der Serie trat sie unter anderem in "Derrick", "Praxis Bülowbogen" oder auch "Ein Fall für zwei" auf und hatte Engagements in Produktionen mit internationalen Stars - wie etwa in "Der Graf von Monte Christo" mit Gérard Depardieu (76) und Ornella Muti (70) oder in "Wie ein Licht in dunkler Nacht" mit Michael Douglas (80). Im Jahr 2000 verstarb sie im Alter von nur 50 Jahren nach langem Krebsleiden.

Eike Schweikhardt spielte Thomas Drombusch

Das Nesthäkchen Thomas "Thomi" Drombusch wurde von Eike Schweikhardt (52) gespielt. Die Drombuschs machten ihn berühmt, als Schauspieler ist er aber schon lange nicht mehr aktiv. Ihn zog es hinter die Kamera. Laut Angaben auf der Webseite der Filmuniversität Babelsberg ist er Diplom-Kameramann und seit dem Jahr 2016 akademischer Mitarbeiter im Studiengang Cinematography. Bereits seit 2004 arbeitet er demnach als freier Kameramann und gehörte unter anderem zum Team des Tom-Tykwer-Films "Der Krieger und die Kaiserin" mit Franka Potente (50).

Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, kann online noch einmal bei den Drombuschs vorbeischauen. Alle Staffeln der Serie sind derzeit in der ZDF-Mediathek abrufbar.