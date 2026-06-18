Zum Tod von Hans Peter Haas: Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Als Siebdrucker hat Hans Peter Haas Kunst von Weltstars mit ermöglicht – unerbittlich stets in seinem Drang nach Perfektion. Jetzt ist „HPH“ im Alter von 91 Jahren gestorben.

Hans Peter Haas konnte unwirsch werden. Vor allem, wenn es um die Qualität eines Siebdrucks oder gar eines Linoldrucks ging. Das eben nur Gedruckte gab es für „HPH“ nicht – als eigenwertige künstlerische Arbeit war für ihn der Siebdruck im Dialog mit einem Künstler erstritten. Umso mehr, als Haas, gebürtiger Cannstatter, sich schon früh selbst als Maler sah und man ihm auch auf der Leinwand wenig vormachen konnte.

Den Siebdruck lernt er bei dem Besten seiner Zeit – Luitpold Domberger in Bonlanden, und er will, auf eigenen Wegen, noch besser werden. In Stuttgart-Münster zunächst, dann in Echterdingen – und stets räumlich völlig unauffällig. Das Wort der prekären Existenz hätte Hans Peter Haas nie benutzt. „Ich musste einfach ganz und gar in das Drucken eintauchen“, sagte er einmal – und das hieß für ihn: alles andere hinten anzustellen.

HPH arbeitete mit Größen der Kunst

Die Blüte des Siebdrucks in den 1960er und frühen 1970er Jahren macht Haas wie selbstverständlich zur Hand künstlerischer Ideen etwa von Heinz Mack oder – mit Dialogweg bis in die 2010er Jahre – von Ben Willikens. Aber auch Christo, Roy Lichtenstein, James Francis Gill oder James Rizzi schätzen Haas’ Druckkunst.

Hans Peter Haas in seiner Werkstatt in Echterdingen Foto: Horst Rudel

Werkstatt, Wohnraum, Sammlungsraum – Hans Peter Haas verschmolz mit dem einzig Wichtigen: der nächsten Druckaufgabe. Und doch hat er spätestens im achten Lebensjahrzehnt das Immer Weiter auch als Last gespürt. Würde seine (Druck-)Kunst, würde seine eigene Kunst über ein Bundesverdienstkreuz (2008) hinaus Anerkennung finden? Gar an einem eigenen Ort? Ein Kämpfen für diese Hoffnung ließ der Körper früh nicht mehr zu, lange aber blieb Hans Peter Haas unerbittlich in seinem Urteil über gedruckte künstlerische Ansprüche. Wer zuhören konnte, lernte bald, dass es keine gerne mal von Künstlerseite herbeigesprochene Zauberei gibt, nur Präzision.

Trauerfeier für Hans Peter Haas am 25. Juni

Jetzt ist Hans Peter Haas im Alter von 91 Jahren gestorben. Was ihn freuen würde? Wohl dass man sich um ihn schart bei der Trauerfeier am 25. Juni um 10 Uhr auf dem Friedhof Echterdingen – mit Bildern im Kopf, die Hans Peter Haas entscheidend mit ermöglicht hat.