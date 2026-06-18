Zum Tod von Hans Peter Haas: Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Als Siebdrucker hat Hans Peter Haas Kunst von Weltstars mit ermöglicht – unerbittlich stets in seinem Drang nach Perfektion. Jetzt ist „HPH“ im Alter von 91 Jahren gestorben.
Hans Peter Haas konnte unwirsch werden. Vor allem, wenn es um die Qualität eines Siebdrucks oder gar eines Linoldrucks ging. Das eben nur Gedruckte gab es für „HPH“ nicht – als eigenwertige künstlerische Arbeit war für ihn der Siebdruck im Dialog mit einem Künstler erstritten. Umso mehr, als Haas, gebürtiger Cannstatter, sich schon früh selbst als Maler sah und man ihm auch auf der Leinwand wenig vormachen konnte.