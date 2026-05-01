Zum Tod von Georg Baselitz: Er hat die Kunstwelt auf den Kopf gestellt

Der Maler Georg Baselitz, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist, war ein Titan seines Fachs und ein Virtuose des kalkulierten Eklats.
Mit onanierenden Kobolden fing es an, dann marschierte eine Armee zerschlissener Anti-Helden auf, und am Ende hingen die Bilder andersherum, stürzten die Figuren haltlos zur Erde. Der Maler Georg Baselitz, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist, war ein Titan seines Fachs und ein Virtuose des kalkulierten Eklats. Museumsbesucher rund um den Globus erkennen seine Arbeiten sofort an den um 180 Grad gedrehten Motiven. Ob struppige Feuerschöpfe, die Zitrusfrüchte verschlingen, gerupfte Adler in patschnasser Fingerfarbe, traurige Akte oder zerkratzte Häupter.