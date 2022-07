1 Dieter Wedel war ein profilierter TV- und Theatermacher. Er wurde zu Deutschlands erstem großem #MeToo-Beschuldigten. Foto: dpa/Arno Burgi

Dieter Wedel ist gestorben – und damit wird kein Gericht mehr die Vorwürfe sexueller Gewalt gegen ihn klären. Der große TV-Macher stand seit 2018 im Zwielicht.















Unter anderem der ehemalige Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer stand schon bereit, Dieter Wedel zu verteidigen, sollte es doch noch zu einer Hauptverhandlung kommen. Denn aus der Ausnahmekarriere des TV-Machers, der nun im Alter von 79 oder 82 Jahren in Hamburg gestorben ist – es gibt widersprüchliche Angaben zum Jahr seiner Geburt – , war der Fall Dieter Wedel geworden.

Es war die schlagzeilenträchtigste deutsche Affäre im Rahmen der #MeToo-Bewegung. Gleich mehrere Schauspielerinnen hatten dem Regisseur und Autor Anfang 2018 im „Zeitmagazin“ sexuelle Gewalt und Mobbing vorgeworfen. Zwar nahm die Staatsanwaltschaft zeitnah Ermittlungen auf, aber die zogen sich drei Jahre hin.

Öffentliche Vorverurteilung?

Außer Wedel, der den Vorwürfen entschieden widersprach, gab es meist nur die jeweils Beschuldigende als direkte Zeugin. Aber all diejenigen, die sich im Folgenden noch teils drastisch zu Wort meldeten, reichten vielen Medien als Zeugen, um Wedel als bereits überführt, als entlarvtes Monstrum darzustellen. Das bewog Wedels Strafverteidiger, auf Nichtzulassung der Anklage zu drängen. Ein faires Verfahren sei nach dieser massiven Vorverurteilung nicht mehr möglich, brachten sie vor.

In dieser Woche hatte das Landgericht München I nach offenbar langer Abwägung bekannt geben wollen, ob es zur Gerichtsverhandlung kommen werde. Stattdessen informierte das Gericht nun über den Tod von Dieter Wedel bereits am 13. Juli. Damit wird das Verfahren eingestellt.

Abscheu und Furcht

Dass ein Nachruf auf Dieter Wedel mit dem Ruin von Ruf und Karriere beginnt, zeigt das Dilemma der meisten #MeToo-Fälle. Wedel wird sich vom Makel des gewaltsamen sexuellen Beutegreifers und gnadenlosen Schikaneurs nicht mehr reinwaschen können. Sein Werk, die großen TV-Mehrteiler um die Familie Semmeling (zwischen 1972 und 2002) und weitere Ausnahmeproduktionen wie „Der große Bellheim“ (1993), „Der Schattenmann“ (1996) und „Der König von St. Pauli“ (1998), ist wie das von Woody Allen für viele Menschen in eine diffuse Zone der Ungenießbarkeit entrückt.

Deren Grenze wird mal von echtem Abscheu definiert, mal auch von der Furcht, etwas gut, klug, witzig oder anrührend zu finden, was von einem vermeintlichen Monstrum geschaffen wurde, was Fragen über das eigene Ich aufwerfen könnte und danach, was da in einem selbst eigentlich mitschwingt. Aber mulmige Gefühle sind keine Helfer bei der Faktensichtung.

Leben mit einem bösen Verdacht

Die einen sehen durch den Tod des Beschuldigten die Existenzvernichtung komplett. Nun kann er sich nicht mehr verteidigen. Genau anders aber müssen den Fall, geht man von deren Ehrlichkeit aus, jene Frauen empfinden, die von schweren körperlichen und seelischen Misshandlungen berichten. Für sie ist das sich lang hinziehende Verfahren ein weiterer Beleg dafür , dass Opfern kein Glauben geschenkt wird, dass die pure Dauer der Prüfungen die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen vermindert. Ihnen muss es vorkommen, als sei da wieder einer der längst überfälligen Verurteilung entkommen, und sie müssten nun weiterleben mit dem bösen Verdacht, Lügnerinnen zu sein.

Wer will, kann die Spuren von Verzweiflung in den nun viereinhalb Jahren Jahren der Affäre Wedel schnell finden. Zuletzt war die Schauspielerin Jany Tempel, die Wedel 1996 bei einem Vorsprechen in einem Hotel vergewaltigt haben soll, in Hungerstreik getreten, um das Münchner Landgericht zur Zulassung der Anklage zu zwingen.

Fördert der Kulturbetrieb Missbrauch?

Was mit den Vorwürfen gegen Dieter Wedel in Deutschland ankam, war nicht allein die #MeToo-Debatte, sondern gleich noch die Ausweitung dieser Debatte über individuelles Fehlverhalten hinaus. Der ganze Kulturbetrieb und mit ihm die Gesellschaft standen vor der Frage, ob nur die Machenschaften einiger Abweichler aufflogen. Oder ob es da einen strukturellen Zusammenhang zwischen eingefleischten Ritualen, Mechanismen und Glaubenssätzen der Spitzenkulturproduktion und einer kompletten Respektlosigkeit in Sachen Sexualität gab.

Dieter Wedel schien eben wegen der herausragenden Qualität seiner Fernsehfilme ein glaubhaftes Beispiel für Übergriffigkeit zu sein. Die breite Akzeptanz der Vorwürfe kann man als unbewusstes Mitschuldeingeständnis der Gesellschaft werten: als sei sie eigentlich immer schon davon ausgegangen, dass das ganz Besondere in einer arbeitsteiligen Kunst wie dem Fernsehfilm nur unter der erbarmungslos geschwungenen Peitsche eines Tyrannen zustande kommen könne. Dass dem so ist, darf bezweifelt werden. Dass der reale Nimbus exzentrisch-selbstherrlicher Geniedurchsetzung allerdings Fehlverhalten als Ausweis der eigenen Besonderheit eher befördert, darf angenommen werden.

Aufstieg in eine eigene Klasse

Wedel, der am Theater und im Hörfunk erste Erfahrungen gesammelt hatte, legte ab 1969 ein paar gute erste TV-Arbeiten vor. Aber mit dem Dreiteiler „Einmal im Leben – Geschichte eines Eigenheims“ stieg er in eine eigene Klasse auf. In diesem ersten Abenteuer der Familie Semmeling fanden gallige TV-Komödie, kundige Verbraucherberatung und verschlagenes Brechtsches Theater witzig zusammen. Alle Schritte und Fallgruben des Hausbaus wurden gezeigt, die Figuren sprachen in die Kamera, reale wirtschaftliche Abläufe wirkten so spannend wie die emotionale Reise der Figuren. Was man gerne mit dem vergifteten Lob „Formexperiment“ belegt, wurde süffige, befreite, erfolgreiche Unterhaltung. Wedel hat die Semmelings dann in „Alle Jahre wieder“ durch die Mühen des Pauschaltourismus und in „Die Affäre Semmeling“ unter anderem durch die Tücken des Steuerrechts geführt.

Nicht immer hat Wedel radikal mit den etablierten biederen Formen gebrochen, er beherrschte auch Krimis, das Lieblingsgenre der Deutschen, wie er unter anderem mit „Schwarz-Rot-Gold“ (1982) und „Der Schattenmann“ gezeigt hat. Aber es blieb, etwa in „Wilder Westen inclusive“ (1988) und „Der große Bellheim“, immer ein Gefühl der Freiheit, des Eigensinns. Wenn Wedel konventionelle Formen nutzte, dann nicht, weil er einen Konflikt scheute, sondern weil er entschieden hatte, dass sie genau richtig seien. Dass man ihm Plagiate nachweisen kann, Übernahmen von Passagen und Motiven aus anderen Werken, führt eigentlich in eine komplexe Debatte über Zitate, über das Spiel mit Motiven, über Intertextualität: Wedel war ja keinesfalls ein Mann ohne eigene Ideen. Aber wer will, kann in diesen Aneignungen sogar ein Muster von Übergriffigkeit und Respektlosigkeit sehen.

Höchstleistungen – aber wie?

Die kleinen Schlenker und die große Politur der Konventionen behielt er sich vor, vor allem trieb er seine Schauspieler und Schauspielerinnen zu Höchstleistungen. Mit welchen Mitteln, das fragt man sich nun. Viele haben sich zu Wort gemeldet, die Wedel als Manipulator und Schinder darstellen, auch in seiner Arbeit am Theater. Von 2002 bis 2015 hatte Wedel die Nibelungenfestspiele in Worms geleitet,danach wurde er Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Dieses Amt gab er ab, als die Vorwürfe sexueller Gewalt gegen ihn aufkamen.

Man darf auch das nicht als Schuldeingeständnis sehen, so wenig, wie man die teils detaillierten Beschreibungen seiner Anklägerinnen als nachträgliche Verzerrung missglückter Annäherungsversuche banalisieren darf. Der Fall Dieter Wedel wird zu keiner gerichtlichen Klärung mehr kommen. Das Werk von Dieter Wedel liegt uns vor, aber nicht jedem ist es gegeben, das noch unbefangen zu genießen.