Zum Tod von AnNa R.: So lief die Karriere der Rosenstolz-Sängerin

So lief die Karriere der Rosenstolz-Sängerin

1 AnNa R. bei einem Auftritt im vergangenen Jahr in Dresden. Foto: imago images/Future Image/Matthias Wehnert

Die viel zu jung verstorbene Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. hatte noch viel vor. Ein Blick auf in Zukunft geplante und gerade verwirklichte Projekte der Musik-Ikone.











Die verstorbene Musik-Ikone AnNa R. (1969-2025) hatte noch viel vor. Die beliebte Rosenstolz-Sängerin, mit bürgerlichem Namen Andrea Rosenbaum, verstarb im Alter von nur 55 Jahren überraschend in Berlin. Dabei hatte die ehemalige Bandkollegin von Peter Plate (57) "noch viele Musikpläne", wie es in einer Mitteilung von Weggefährten zu ihrem Tod heißt. Und Rosenbaum war in den vergangenen Jahren immer noch ein oft gesehener Gast auf den Bühnen der Republik sowie im deutschen TV.