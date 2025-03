Zum Tod des Tänzers Ray Barra: Für ihn choreografierte John Cranko den Onegin

1 Ray Barra (1930–2025) Foto: Ken Bell

Für ihn hat John Cranko die Rolle des Romeo choreografiert, die er mit Marcia Haydée tanzte: Ausnahmetänzer Ray Barra. Nun ist der ehemalige Erste Solist des Stuttgarter Balletts im Alter von 95 Jahren gestorben.











Er war Marcia Haydées erster Romeo in Stuttgart: Ray Barra. In den Rollen des wohl berühmtesten Liebespaares „Romeo und Julia“ wurden er und die Haydée 1962 berühmt. Am 26. März 2025 nun starb – 95-jährig – der ehemalige Erste Solist des Stuttgarter Balletts. Zu dessen Anfangsjahren hatte er einen wichtigen Anteil am Stuttgarter Ballettwunder. John Cranko war 1961 in die baden-württembergische Landeshauptstadt als Ballettchef und Choreograf engagiert worden. Und mit Barra hatte er einen der bedeutendsten Tänzer im Ensemble. Er choreografierte für ihn neben Romeo Rollen wie Onegin oder die Prinzen in „Schwanensee“ und „Der Feuervogel“. Bis ein Unfall Barras Karriere frühzeitig beendete: 1966 riss ihm bei der Generalprobe zu einem Gastspiel in Bonn seine rechte Achillessehne just an seinem 36. Geburtstag.