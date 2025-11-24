Zum Tod des Schauspielers Udo Kier: Erotisch, gefährlich, skandalös

Udo Kier spielte Dracula, Hitler und andere böse Verführer. Nun ist der geborene Kölner und Wahl-Kalifornier im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf.
„Ei niiied frresch blaaad!“, heult Graf Dracula verzweifelt und rollt dramatisch die schönen, von langen Wimpern umkränzten Augen. In ganz Transsylvanien ist keine einzige Jungfrau mehr zu finden, also reist der Graf ins Italien der 1920er Jahre, wo all die frommen Katholiken ihre Töchter hüten. Dracula braucht den Saft noch unberührter Mädchen, um sich zu nähren, sonst wird er sterbenskrank. So geht die Prämisse von Paul Morrisseys als reißerisch-erotisches B-Movie angelegten Horrorfilm „Blood for Dracula“ von 1974, unter Schirmherrschaft der Pop-Art-Ikone Andy Warhol. Die Nachtgestalt wird von einem fast überirdisch anziehenden Mann namens Udo Kier verkörpert; mit stechendem Blick, sinnlich aufgeworfenen Lippen und kantiger Kinnpartie, das Haar mit Pomade streng an den zierlichen Schädel geklebt.