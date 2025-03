Zum Start ihrer Netflix-Serie: Herzogin Meghan verschickt Newsletter

Der 4. März war ein großer Tag für Herzogin Meghan: Ihre neue, achtteilige Netflix-Serie feierte Premiere und erste Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" wurden präsentiert. Abonnenten erläuterte sie zudem in einem Newsletter weitere Einzelheiten.

Zum Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan (43) sich auch mit einem Newsletter zu Wort gemeldet. Außerdem aktualisierte sie die Website ihrer neuen Lifestyle-Marke und gab einen Überblick über die Angebote für diesen Frühling.

Meghan schreibt von "Abenteuer"

Es ist ihr erster Newsletter seit Langem. Er flatterte per E-Mail bei denjenigen ein, die Updates zu ihrer Marke "As ever" abonniert haben. Die Nachricht, die an dem Tag verschickt wurde, an dem ihre Lifestyle-Show auf Netflix Premiere feierte, war gekrönt von einem neuen Foto der Herzogin in einem weißen Kleid und mit einer Tasse vor einem Lavendelfeld. Die Frau von Prinz Harry (40) schrieb: "Ich freue mich so, dass Sie mich auf diesem Abenteuer begleiten. Einige von Ihnen werden sich daran erinnern, 2014, als ich The Tig gründete, ähnliche Newsletter wie diesen erhalten zu haben." Ihren Lifestyle-Blog hatte sie von 2014 bis 2017 betrieben.

"Obwohl sich seitdem viel geändert hat, ist vieles gleich geblieben. Ich tanze immer noch in meiner Küche, experimentiere mit Rezepten, mache mir im Garten die Hände schmutzig, lache mit Freunden bei zu vielen Gläsern Wein und wechsle von einem Date-Night-Outfit zum gemütlichen Zuhausesein in Jogginghose und Baseballkappe."

Alles begann mit Einmachgläsern

Die Herzogin hatte vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass sie den Namen ihres Lifestyle-Unternehmens, das als American Riviera Orchard vorgestellt wurde, bei seiner Einführung im Jahr 2024 ändern würde, und erklärte, dass die Neugestaltung von "As Ever" ihr mehr Freiheit für das gebe, was aus dem Unternehmen kommen könnte. Meghan definierte "As Ever" als "wie es immer war" oder "dasselbe wie immer".

"Ich vertraue darauf, dass Sie dies bei As Ever in jedem Takt dessen spüren werden, was wir geschaffen haben. Es ist eine Produktlinie, die Ihre alltäglichen Momente zu Erinnerungen machen, ein einfaches Frühstück in eine schöne Momentaufnahme Ihres Lebens verwandeln und dazu beitragen soll, nett zu sich selbst zu sein und Raum für Gnade zu schaffen, wenn nicht alles nach Plan läuft", erläuterte sie weiter in dem Newsletter. "Für mich begann alles mit Einmachgläsern, die ich mit Obst aus meinem Garten eingemacht habe. Es begann im wahrsten Sinne des Wortes mit etwas Süßem - und durch jede Wendung als Gründerin ist es zu etwas noch Süßerem geworden."

Marmelade war das erste Produkt, das Meghan 2024 an 50 Freunde schickte. Mit Blick auf die Zukunft wies Meghan darauf hin, dass jede Veränderung auch Fehler mit sich bringen kann. "Man sagt, man muss viele Eier zerschlagen, um ein Omelett zu machen - und das stimmt. Manchmal fallen sie herunter, manchmal gehen sie kaputt und manchmal hat man überhaupt nicht genug Eier - aber so viel kann ich Ihnen sagen: Egal, wie viele Eier dabei zerbrechen, am Ende kann man immer noch ein ziemlich tolles Omelett bekommen." Manchmal sei das sogar besser, als man erwartet habe." Sie kündigte an: "Es kommt noch so viel mehr und ich kann es kaum erwarten, es mit Ihnen zu teilen."

Tee, Kekse, Honig und mehr

Die Herzogin von Sussex hat am 4. März auch die Website erweitert. Die Seite zeigte ursprünglich ein Bild von ihr und Tochter Prinzessin Lilibet (3). Seit dem 4. März ist dort nun groß Meghan beim Schneiden eines Crêpe zu sehen. Zudem gibt es Fotos der Produkte, die zum Verkauf angeboten werden. In Zusammenarbeit mit Netflix wurde angekündigt, dass "As Ever" eine Kollektion aus Kräutertees, Crêpe-Mix, Blumenstreuseln, Butterkeksen, Wildblumenhonig und Meghans Himbeermarmelade verkaufen wird.