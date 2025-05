Zum Start der zweiten Staffel: „Das große Allgemeinwissensquiz“ Premiere für Martina Hill

Am 29. Mai startet die zweite Staffel von "Das große Allgemeinwissensquiz" - und zwar mit einem besonderen Gast: Martina Hill. "Das ist die aller-, allererste Quizshow, in der ich sitze", gesteht die Schauspielerin.

Fans von "Das große Allgemeinwissensquiz" dürfen sich freuen: Am 29. Mai startet die zweite Staffel der Sat.1-Show und zum Auftakt wartet gleich ein besonderes Highlight. Wie der Sender jetzt mitteilt, wird Schauspielerin und Komikerin Martina Hill (50) erstmals in der Quizsendung zu sehen sein - als prominenter Joker an der Seite der Kandidaten und Kandidatinnen.

"Sie hat sich jeder Quiz-Show verweigert"

Dass die 50-Jährige nun Teil der Show ist, freut vor allem einen: "Das große Allgemeinwissensquiz"-Moderator Jörg Pilawa (59). "Seit 20 Jahren wollte ich Martina Hill in einer Sendung haben, aber sie hat sich jeder Quiz-Show verweigert. Heute ist sie endlich da und hat auch noch meinen Lieblingsschauspieler mitgebracht", sagt er laut der Pressemitteilung in der Auftaktfolge begeistert.

Hill selbst glaubt nicht, dass sie so schnell wieder in einer Quiz-Show auftauchen wird. "Das ist die aller-, allererste Quiz-Show, in der ich sitze. Ich habe noch nie in einer gesessen - und werde wahrscheinlich auch nie wieder in einer sitzen. Ich weiß nicht, warum!", lacht die 50-Jährige. Unterstützt wird sie dabei von Moritz Bleibtreu (53), der ebenfalls als Promi-Joker mit dabei ist.

Außerdem mit von der Partie: Boris Becker (57), Johannes B. Kerner (60), Beatrice Egli (36), Christine Urspruch (54), Arabella Kiesbauer (56), Max Giesinger (36), Chris Tall (34), Andrea Kiewel (59), Vanessa Mai (33) und Florian Lukas (52) - sie alle sind in den sechs neuen Folgen zu sehen.

"Das große Allgemeinwissensquiz" kehrte im vergangenen Jahr zurück ins TV

Bereits 2011 lief "Das große Allgemeinwissensquiz" erstmals bei Sat.1 - damals noch mit Johannes B. Kerner als Moderator. Im April vergangenen Jahres kehrte das Format mit fünf Folgen zurück.

Das Prinzip der Sendung: Straßenreporter Fabian Köster (29) spricht Passanten und Passantinnen in deutschen Innenstädten an. Wer seine Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für die Show. Im Studio treten die Kandidaten und Kandidatinnen in mehreren Quiz-Runden dann gegeneinander an - am Ende winkt eine Siegprämie von 50.000 Euro.