Zum Start der Metalltarifrunde: Auf die Frauen kommt es an

Auf die Frauen kommt es an

1 Tausende Mitarbeiter von ZF – hier in Friedrichshafen – gehen gegen den geplanten massiven Stellenabbau beim Zuliefererunternehmen auf die Straße. Foto: dpa/Felix Kästle

Die IG Metall steht zu Beginn der neuen Tarifrunde an diesem Mittwoch unter einem besonderen Druck. Gefragt sind nun die Krisenmanagerinnen an der Gewerkschaftsspitze, meint Matthias Schiermeyer.











Die IG Metall wandelt derzeit zwischen zwei Welten: Beim prominenten Zuliefererkonzern ZF ziehen am Dienstag Tausende Beschäftigte gegen den geplanten personellen Kahlschlag zu Felde – tags drauf will die Gewerkschaft am Verhandlungstisch für sieben Prozent mehr Geld kämpfen. Es ist ihre dritthöchste Forderung seit 30 Jahren. Selten begann eine Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie unter solch disparaten Vorzeichen wie diesmal.