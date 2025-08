Justin Bieber (31) zeigt seinen Sohn erstmals in einem Musikvideo. In dem Clip zur Single "Yukon" aus seinem neuen Album "Swag" sind neben dem Sänger auch Ehefrau Hailey Bieber (28) und ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues zu sehen, der im August vergangenen Jahres geboren wurde.

Das in Schwarz-Weiß gehaltene Video zeigt Justin Bieber, seine Ehefrau Hailey und ihren Sohn auf einer Jacht, im Meer oder am Strand. Begleitet wird das Ganze von Szenen, in denen der Sänger singt, tanzt und surft. Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar seinen Sohn zeigt. Schon auf Instagram gaben Hailey und Justin Bieber Einblicke in ihren Familienalltag. Das Gesicht ihres Kindes bleibt jedoch immer verborgen, so auch in diesem Musikvideo.

Justin Bieber veröffentlicht erstes Album seit vier Jahren

Justin Bieber steht seit fast zwei Jahrzehnten auf der Bühne: Mit 14 Jahren unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag, sein Debütalbum "My World 2.0" erschien zwei Jahre später. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Grammys, folgten. Mit Alben wie "Purpose" (2015) und "Changes" (2020) stürmte er weltweit die Charts. Mitte Juli meldete sich der Sänger nach vierjähriger Pause mit seinem siebten Studioalbum "Swag" zurück, das an den Erfolg seines 2021 veröffentlichten Albums "Justice" anknüpft. Laut Insidern ist bereits ein weiteres, poplastigeres Album in Arbeit.

2018 heiratete Justin Bieber das Model Hailey Bieber, damals Hailey Baldwin. Im Sommer vergangenen Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.