Heinz Hoenig (73) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) haben emotionale Worte geteilt. Hinter dem Paar liegen bewegende Monate: Der Schauspieler musste sich mehreren schweren Operationen unterziehen. Nun feiern die beiden ein besonderes Jubiläum - und zeigen sich auf Instagram voller Dankbarkeit.

"Sieben Jahre zusammen!", heißt es unter einem Video, das sowohl auf Heinz Hoenigs als auch auf Annika Kärsten-Hoenigs Account veröffentlicht wurde. Der Zusammenschnitt zeigt die Eltern zweier Söhne in liebevollen Momenten aus den vergangenen Jahren. "Gemeinsam durch dick und dünn. Durch Höhen und Tiefen. Im Regen und bei Sonnenschein. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf ewig...!", heißt es außerdem zu dem Beitrag, der mit dem Song "The Power of Love" von Céline Dion (57) unterlegt wurde.

Annika und Heinz Hoenig heirateten zum zweiten Mal

Annika und Heinz Hoenig sind seit 2018 ein Paar und heirateten rund ein Jahr später, am 30. März 2019, standesamtlich im historischen Rathaus Blankenburg im Harz. Fast genau sechs Jahre später gaben sie sich vor wenigen Monaten auf der Nordseeinsel Sylt im engsten Familien- und Freundeskreis erneut das Jawort. Mit dabei waren rund 15 Gäste, wie RTL berichtete.

Die zweite Hochzeit fand nach einer schweren gesundheitlichen Krise von Heinz Hoenig statt: Im Mai 2024 wurde der "Das Boot"-Star wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus eingeliefert. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, die entfernt werden musste. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive Operationen, Koma und Reanimation - brachte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und pflegt ihn seitdem dort.