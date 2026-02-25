Zum Schreien süß: Diane Kruger verrät süßes Detail über Tochter Nova

Hollywoodstar Diane Kruger hat in München drei "Bluey"-Geschichten auf Deutsch vorgelesen. Im Interview verrät die Schauspielerin, warum die australische Animationsserie für sie und Tochter Nova weit mehr als nur Kinderunterhaltung ist.

Hollywoodstar Diane Kruger (49) hat am Wochenende im Münchner Literaturhaus drei "Bluey"-Geschichten auf Deutsch vorgelesen. Dabei wurde schnell klar: Die weltweit beliebte australische Animationsfigur ist für die gebürtige Niedersächsin längst mehr als Kinder-Entertainment - sie ist ein Stück Familienalltag.

Diane Kruger: "Nova war total fasziniert" Ihre heute siebenjährige Tochter Nova, die aus der Beziehung mit US-Schauspieler Norman Reedus (56) stammt, habe sie einst auf die Serie gebracht, erzählt Kruger nach der Aufzeichnung der ersten Live-Ausgabe "Bluey Book Reads" der Nachrichtenagentur spot on news. "In den USA ist 'Bluey' ja längst ein Phänomen. Mit etwa drei Jahren ist sie völlig in diese Welt eingetaucht. Wir hatten wirklich alles - von den Plüschtieren über die Bücher bis hin zu sämtlichen Staffeln der Serie." Das Ergebnis: Die Familie schaute gemeinsam jede einzelne Folge.

Eine Figur hat es der Schauspielerin dabei besonders angetan - und zwar nicht eine der kleinen Hundedamen. "Ich selbst mag am liebsten den Papa - Bandit", verrät Kruger. "Ich bin ohne Vaterfigur aufgewachsen und wünsche mir für Nova, dass sie dieses Bild eines liebevollen, spielerischen Vaters mitbekommt." Dass Reedus, bekannt aus der Erfolgsserie "The Walking Dead", dieses Vaterbild im echten Leben ausfüllt, zeigt Kruger immer wieder mit kleinen Clips auf ihrem Instagram-Account. "In dieser Familie funktioniert alles über Kommunikation, nicht über Strafen. Das finde ich wunderschön", schwärmt sie in München über die Familie in der Animationsserie.

Das abendliche Vorlesen ist "heilig"

Die "Bluey"-Begeisterung der kleinen Nova kennt dabei kaum Grenzen. "Sie ist zu Halloween als Bluey gegangen - inklusive australischem Akzent den ganzen Tag. Zum Schreien süß!", erzählt Kruger lachend.

Auch abseits des Bildschirms spielt die Serie eine Rolle im Familienalltag. "Wir lesen jeden Abend zusammen - das ist bei uns fast heilig", erzählt die Schauspielerin. "Inzwischen liest Nova mir vor." Als die Tochter noch kleiner war, habe sie vor allem die "Bluey"-Bücher über Träume gemocht - "da ging es darum, warum Kinder nachts aufwachen oder zu den Eltern ins Bett kommen". Nova habe das damals "wirklich verstanden und stolz erklärt, worum es geht".

Diane Kruger: "Ganz klar ein Herzensprojekt"

In den bisherigen "Bluey Book Reads"-Staffeln lasen Stars wie Kylie Minogue, Eva Mendes, Elijah Wood, Helena Bonham Carter, Rose Byrne und Michael Sheen. Dass sie für die deutsche Version ausgewählt wurde, ordnet Kruger als besonderes Projekt ihrer Karriere ein. "Als ich vor etwa einem Jahr gefragt wurde, etwas für 'Bluey' einzusprechen, war ich für Nova sofort die coolste Mama der Welt." Der schönste Nebeneffekt: "Sie hört sich meine Stimme bis heute manchmal zum Einschlafen an - das ist wirklich süß." Ihre Begeisterung für die Serie bringt Kruger auf eine einfache Formel: "Ich mag 'Bluey' einfach, weil es ehrlich, warmherzig und witzig ist."

Die Lesung von Diane Kruger wurde im Münchner Literaturhaus aufgezeichnet und erscheint ab dem kommenden Wochenende auf dem offiziellen YouTube-Kanal "Bluey - Deutsch Offizieller Kanal". Den Auftakt macht am 1. März die Geschichte "Baby-Wettrennen", gefolgt von "Oma" am 8. März und "Schlafenszeit" am 15. März.