Zum Schreien süß: Diane Kruger verrät süßes Detail über Tochter Nova

Hollywoodstar Diane Kruger hat in München drei "Bluey"-Geschichten auf Deutsch vorgelesen. Im Interview verrät die Schauspielerin, warum die australische Animationsserie für sie und Tochter Nova weit mehr als nur Kinderunterhaltung ist.
Hollywoodstar Diane Kruger (49) hat am Wochenende im Münchner Literaturhaus drei "Bluey"-Geschichten auf Deutsch vorgelesen. Dabei wurde schnell klar: Die weltweit beliebte australische Animationsfigur ist für die gebürtige Niedersächsin längst mehr als Kinder-Entertainment - sie ist ein Stück Familienalltag.