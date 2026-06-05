Zum Pride Month: Madonna überrascht mit Konzert in New York

Mitten im Herz von New York City hat Madonna am 4. Juni einen Überraschungsauftritt hingelegt - und dabei Songs ihres neuen Albums "Confessions II" erstmals live präsentiert.
Madonna (67) verwandelte am Donnerstag den Times Square in eine Open-Air-Tanzfläche - und nutzte den Auftakt des Pride Month für eine musikalische Ankündigung. In Kooperation mit der Dating-App Grindr gab die Queen of Pop laut "People" ein Überraschungskonzert mitten in Manhattan, bei dem sie erstmals Songs aus ihrem neuen Album "Confessions II" live spielte.