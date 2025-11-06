In "Dann passiert das Leben" spielt Anke Engelke eine freudlose Frau in einem eingeschlafenen Leben - das genaue Gegenteil von sich selbst. Im Interview mit spot on news spricht sie über brutale Ehrlichkeit, unnötigen Hass und verrät, dass Comedy nie ihr Plan war.
Gerade erst hat Anke Engelke (59) mit der Serie "Boah, Bahn" für Erheiterung gesorgt, in ihrem neuen Film "Dann passiert das Leben" (ab 6. November im Kino) passiert das genaue Gegenteil. Engelke spielt an der Seite von Ulrich Tukur (68) eine Frau, die ein Leben in bleiernen Grautönen führt. Die Ehe eingeschlafen, der erwachsene Sohn zu selten zuhause, der Alltag eintönig und nicht mal die Sehnsucht, daran etwas zu ändern. So farblos und streng wie als Rita hat man die Schauspielerin selten gesehen.