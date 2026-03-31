Zum Mitreden: Das muss man aus der Biografie von Wolfgang Grupp wissen

Wolfgang Grupp spricht in einer Biografie offen über Machtkämpfe in der Familie und den Kampf gegen die Altersdepression. Was das neue Buch sonst noch enthüllt.
Burladingen - Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp steht wie kaum ein anderer deutscher Unternehmer für Disziplin, Dauerpräsenz und das Prinzip, dass ein Firmenchef nicht nur Zahlen verantwortet, sondern auch Haltung. Das neue Buch "Wolfgang Grupp: Die autorisierte Biografie", das heute erscheint, widmet sich nun den Höhen und Tiefen seines Lebens.