Nach dem Erfolg der ersten drei Teile war es nur eine Formsache, und nun ist auch offiziell: "Paddington 4" kommt. Der Film soll zum Jubiläum der Kinderbuchfigur von Michael Bond in die Kinos kommen.

Schon vor dem Start von Teil drei "Paddington in Peru" (2024) dachten die Macher über einen weiteren Film nach, nun ist es offiziell: "Paddington 4" kommt. Dies bestätigte die Produktionsfirma Studiocanal auf der Filmmesse CinemaCon, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Studiocanal-Chefin Anna Marsh sagte auf der Veranstaltung, dass ein Team von Comedy-Autoren für das Skript verpflichtet wurde. Namen nannte sie nicht, weitere Details gibt es ebenfalls nicht.

2014 kam der erste Film über den sprechenden Bären Paddington in die Kinos. Die Fortsetzung folgte drei Jahre später, 2024 lief "Paddington in Peru" an.

Die Filme basieren auf der Figur des Paddington Bär, die der britische Schriftsteller Michael Bond (1926-2017) im Jahr 1958 aus der Taufe hob. Vor allem in Großbritannien genießt die Buchreihe über den kleinen Bären mit einer Vorliebe für Orangenmarmelade Kultstatus.

So wurde "Paddington" zu Filmikone

Durch die Filme wurde Paddington zu einem globalen Phänomen. Die Kinoadaptionen waren sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik geschätzt. Vor allem "Paddington 2" wurde gefeiert. Das Sequel hielt auf der Seite "Rotten Tomatoes", die Filmkritiken sammelt, lange ein perfektes Rating von 100 Prozent.

Stars wie Nicole Kidman (58), Hugh Grant (65) und Antonio Banderas (65) gaben sich in den "Paddington"-Filmen als Nebendarsteller die Ehre. Im Original spricht "Das Parfüm"-Star Ben Whishaw (45) den Titelhelden. In der deutschen Synchronisation leiht Elyas M'Barek (43) dem Bären seine Stimme.

Neben "Paddington 4" soll auch noch eine Serie um die allseits beliebte Figur kommen, wie Studiocanal vor zwei Jahren verkündete. Der vierte Film soll 2028 in den Kinos laufen, hieß es 2024. Damit wolle man den 70. Geburtstag von Paddington Bär feiern.