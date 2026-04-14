Nach dem Erfolg der ersten drei Teile war es nur eine Formsache, und nun ist auch offiziell: "Paddington 4" kommt. Der Film soll zum Jubiläum der Kinderbuchfigur von Michael Bond in die Kinos kommen.
Schon vor dem Start von Teil drei "Paddington in Peru" (2024) dachten die Macher über einen weiteren Film nach, nun ist es offiziell: "Paddington 4" kommt. Dies bestätigte die Produktionsfirma Studiocanal auf der Filmmesse CinemaCon, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Studiocanal-Chefin Anna Marsh sagte auf der Veranstaltung, dass ein Team von Comedy-Autoren für das Skript verpflichtet wurde. Namen nannte sie nicht, weitere Details gibt es ebenfalls nicht.