Der letzte Tag des Jahres will ausgelassen gefeiert werden. Neben Wunderkerzen, Luftschlangen und Co. bringt die richtige Musik die Gäste in Partylaune. Diese Songs sind die perfekten Begleiter für die letzten Stunden von 2024.

Mariah Carey - "Auld Lang Syne - The New Year's Anthem"

Mariah Carey (55) hat nicht nur Lieder für das Weihnachtsfest parat. Auch Silvester kann mit einem ihrer Songs gefeiert werden. Ihre Coverversion des traditionellen, schottischen "Auld Lang Syne" verwandelt sich nach einem klassischen Intro mit Chorgesang schnell zu einem tanzbaren Hit.

David Bowie - "Let's Dance"

Auf die Tanzfläche bittet auch David Bowie (1947-2016) in "Let's Dance". Bei diesem Song wird es selbst Tanzmuffeln unmöglich, ihre Füße still zu halten. Deshalb heißt es: "Zieh deine roten Schuhe an und tanz den Blues". Der markante Rhythmus mit der Bläserbegleitung macht dies zu einem Kinderspiel.

Prince - "1999"

Der Titel des Songs "1999" von Prince (1958-2016) täuscht: Ungeachtet der Jahreszahl ist diese Partyhymne auch 2024 noch aktuell. Auch der legendäre US-amerikanische Sänger versteht es, auf jeder Art von Feier gute Stimmung zu verbreiten. Und wie er in den Lyrics so schön erklärt: "Wenn du nicht zum Feiern gekommen bist, mach dir nicht die Mühe, an meine Tür zu klopfen".

Oasis - "Don't Look Back In Anger"

Wem 2024 kein Glück gebracht hat, ist mit "Don't Look Back In Anger" von Oasis gut bedient. Die Gallagher-Brüder appellieren an ihre Zuhörer, den Zorn im alten Jahr zu lassen. So steht der erste Neujahrsvorsatz schon vor Mitternacht fest.

U2 - "New Year's Day"

Das frisch begonnene 2025 können Feierwütige mit dem rockigen "New Year's Day" von U2 feiern. Dieses gehört nicht umsonst zu den bekanntesten Liedern der Iren. Im historischen Kontext thematisiert es die polnische Solidarność-Bewegung, die sich Demokratie und Freiheit wünschte. Heutzutage finden besonders Romantiker Gefallen an dem Hit, schließlich trällert Bono (64): "Ich möchte bei dir sein, Tag und Nacht bei dir sein".

Pink - "Raise Your Glass"

Punkt Mitternacht klirren auf Silvesterpartys die Gläser. Welcher Song passt da besser als Pinks (45) "Raise Your Glass"? Das Lied bietet die perfekte musikalische Begleitung für das feierliche Anstoßen auf das neue Jahr. Mitsingen ist hier ausdrücklich erwünscht.

ABBA - "Happy New Year"

Auch ABBAs "Happy New Year" darf an Silvester nicht fehlen. Die schwedische Kult-Gruppe gibt ihren Fans eine positive Perspektive für das kommende Jahr mit. "Mögen wir alle unsere Hoffnungen haben, unseren Willen, es zu versuchen", wünscht Agnetha Fältskog (74) den Feiernden.

Ariana Grande - "thank u, next"

Nicht nur für Trennungen ist Ariana Grandes (31) "thank u, next", der perfekte Soundtrack. Auch nach einem turbulenten Jahr erinnert der Song daran, die Zeit hinter sich zu lassen und das nächste Kapitel aufzuschlagen.

Simple Minds - "Rockets"

Wer es auch ohne Raketen und Böller knallen lassen möchte, genießt stattdessen das musikalische Feuerwerk in "Rockets" von den Simple Minds. Die Schotten sparen in dem Lied nicht mit tanzbaren Rhythmen und Melodien mit Ohrwurm-Potenzial.

Europe - "The Final Countdown"

Seit 1986 zählen Menschen auf der ganzen Welt die letzten Sekunden des Jahres zu Europes "The Final Countdown" herunter. Die Synthesizer-Passage brennt sich auch 2024 wieder in die Köpfe aller Partygänger ein.