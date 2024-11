Zum Jahrestag: Dokumentation erinnert an den Tsunami vor 20 Jahren

Dokumentation erinnert an den Tsunami vor 20 Jahren

1 Schauspielerin Natalia Wörner machte 2004 in Thailand Urlaub, als sie und ihr Partner von den Wassermassen erwischt wurden. Foto: ZDF/Anthony R. Miller.

Vor 20 Jahren schockierte ein Tsunami weltweit die Menschen. Eine neue Dokumentation beleuchtet zum Jahrestag die Naturkatastrophe und lässt Zeitzeugen wie Schauspielerin Natalia Wörner zu Wort kommen.











20 Jahre nach der verheerenden Naturkatastrophe am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 erinnert eine Dokumentation des ZDF an den Tsunami der die Küsten des Indischen Ozeans überrollte. Wie der Sender mitteilte, erzählen deutschsprachige Zeitzeugen in dem 90-minütigen Film von der zerstörerischen Flut, wie sie diese überlebten und wie ihr Leben danach weiterging.