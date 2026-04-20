Zum Jahrestag des Todes: Vatikan zeigt Martin-Scorsese-Doku über Papst Franziskus

Ein Jahr nach dem Tod von Papst Franziskus zeigt der Vatikan eine Dokumentation, die Filmemacher Martin Scorsese produziert hat. Der Film enthält das letzte ausführliche Kamera-Interview des verstorbenen Pontifex' sowie bisher unveröffentlichte Gespräche mit Scorsese.
Am 21. April 2026 - auf den Tag genau ein Jahr nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) - öffnet der Vatikan seine Pforten für eine besondere Vorführung. Gezeigt wird "Aldeas", ein Dokumentarfilm, den Hollywood-Legende Martin Scorsese (83) produziert hat. Die Privatvorführung findet unweit des Ortes statt, an dem Franziskus lebte und starb - ein bewusst gewähltes Symbol des Gedenkens, wie der Vatikan laut übereinstimmenden Medienberichten mitteilte.