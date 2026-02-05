Zum Jahrestag der Proklamation: König Charles III. empfängt Aga Khan V. auf Schloss Windsor

Seit einem Jahr ist Rahim Al-Hussaini jetzt Aga Khan V. Zu diesem Anlass empfing König Charles III. den geistlichen Führer der ismailitischen Muslime auf Schloss Windsor zu einem privaten Abendessen.
König Charles III. (77) hat den Aga Khan V. (54) zum Jubiläumsdinner auf Schloss Windsor begrüßt. Wie das Königshaus mitteilte, handelte es sich um ein "privates Abendessen" anlässlich des ersten Jahrestags der Proklamation des spirituellen Oberhaupts der ismailitischen Muslime. Es sollen laut der britischen Zeitung "The Independent" auch Familienmitglieder des Aga Khan teilgenommen haben.