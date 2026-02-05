Zum Jahrestag der Proklamation: König Charles III. empfängt Aga Khan V. auf Schloss Windsor

Seit einem Jahr ist Rahim Al-Hussaini jetzt Aga Khan V. Zu diesem Anlass empfing König Charles III. den geistlichen Führer der ismailitischen Muslime auf Schloss Windsor zu einem privaten Abendessen.

König Charles III. (77) hat den Aga Khan V. (54) zum Jubiläumsdinner auf Schloss Windsor begrüßt. Wie das Königshaus mitteilte, handelte es sich um ein "privates Abendessen" anlässlich des ersten Jahrestags der Proklamation des spirituellen Oberhaupts der ismailitischen Muslime. Es sollen laut der britischen Zeitung "The Independent" auch Familienmitglieder des Aga Khan teilgenommen haben.

Gemeinsames Foto im Großen Korridor Die beiden Männer posierten Seite an Seite im Großen Korridor des Schlosses für ein Foto, das auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes veröffentlicht wurde. Der König trug für den Anlass sein Windsor Coat Dinnerjacket mit scharlachrotem Kragen und Manschetten, sein Gast einen schwarzen Anzug mit Fliege.

Die Windsor-Uniform wird traditionell von männlichen Mitgliedern der königlichen Familie bei Veranstaltungen im Schloss getragen, bei denen Abendgarderobe erforderlich ist. Auch Mitglieder des Hofstaats dürfen sie tragen, wenn der König es genehmigt. Die Tradition geht zurück auf das Jahr 1779, als die früheste Version des Mantels von Georg III. (1738-1820) eingeführt wurde.

Rahim Al-Hussaini wurde am 4. Februar 2025 nach dem Tod seines Vaters, Prinz Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV., zum Aga Khan V. ernannt. Am 10. Februar 2025 verlieh der König dem neuen Aga Khan den Titel "Seine Hoheit" und setzte damit eine langjährige königliche Tradition fort. Der Aga Khan wird von seinen Anhängern als direkter Nachkomme des Propheten Mohammed angesehen und als Staatsoberhaupt behandelt.

Enge Verbindungen von Königshaus und Aga Khan

Der König empfing den 54-Jährigen zuletzt im Juli 2023 im Buckingham Palast. Damals war er noch Prinz Rahim und in seiner Funktion als Mitglied des Aga Khan Development Network und der Aga Khan Foundation zugegen. Das Königshaus hat seit Königin Victoria (1840-1901) enge Verbindungen zu dem jeweiligen Aga Khan. Rahims Vater war ein langjähriger persönlicher Freund sowohl von Charles als auch dessen Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022).