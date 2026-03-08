Die Welt scheint fest in männlicher Hand. Doch die Philosophin Dr. Rebekka Reinhard widerspricht: Die Zukunft ist kein "Männerding". Im Interview erklärt sie, wie wir die "Bro Culture" hinter uns lassen und echte Veränderung bewirken.
Von den Machtzirkeln eines Donald Trump bis hin zu den Abgründen im Fall Jeffrey Epstein scheint die Weltpolitik und Wirtschaft fest in der Hand einer toxischen Männerdominanz zu sein. Es ist das immergleiche Problem eines Systems, das von Männern für Männer gemacht wurde und Frauen oft nur die Gastrolle überlässt.