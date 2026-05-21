Zum Hochzeitstag im Fokus: Danach riecht Meghans 64 Dollar teure As ever-Hochzeitskerze

Zum achten Hochzeitstag mit Prinz Harry rückte Meghans Lifestylemarke "As ever" eine ganz besondere Kerze in den Fokus: Das Modell erinnert an den 19. Mai 2018 - und kostet 64 Dollar.

Am 19. Mai 2026 feierten Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) ihren achten Hochzeitstag - und Meghans Lifestylemarke "As ever" ließ das Datum nicht unkommentiert verstreichen. Auf Instagram bewarb der offizielle Account der Brand die sogenannte Signature Candle No. 519: eine Duftkerze, deren Name schlicht das Hochzeitsdatum trägt. "519" steht für den 19. Mai - jenen Tag im Jahr 2018, an dem das Paar in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor vor den Augen der Weltöffentlichkeit heiratete.

Der Begleittext auf dem Instagram-Kanal von "As ever" formulierte es so: "Das Gefühl von warmem Sonnenschein und blauem Himmel, umgeben von Liebe und Lachen. Wir feiern acht Jahre der Liebesgeschichte unserer Gründerin ." Dazu postete die Marke zwei Bilder: ein ikonisches Vogelperspektive-Foto aus der Hochzeitskutsche sowie die Kerze selbst.

Laut Website wählte Meghan eine Komposition aus marokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern. Laut Produktbeschreibung soll der Duft "die Leichtigkeit und Freude eines Tages verkörpern, der zu Meghans kostbarsten Erinnerungen gehört - ihr Hochzeitstag, der 19. Mai". Auf einem der Produktbilder ist die Kerze brennend neben einem Strauß weißer Blumen zu sehen. Die Kerze fülle einen Raum mit einem beruhigenden, einladenden Duft, "der nach wie vor der bewährte Favorit unserer Gründerin ist. Diese Kerze befindet sich in einem wunderschönen Keramikgefäß und wird in Kalifornien von Hand gegossen."

Die Kerze ist kein Neuling im Sortiment: Bereits im Oktober 2025 wurde sie gemäß "People" als Teil der ersten Weihnachtskollektion von "As ever" eingeführt und kostet 64 Dollar. Daneben bietet die Marke weitere Kerzen an - inspiriert von Meghans eigenem Geburtstag am 4. August sowie den Geburtstagen ihrer Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4).

"As ever" war im Frühjahr 2025 an den Start gegangen. Die ersten Produkte, darunter ein Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig, Blumenstreusel und drei Teesorten, kamen am 2. April auf den Markt und sollen in weniger als einer Stunde ausverkauft gewesen sein. Ebenso veröffentlichte Meghan damals die erste Staffel ihrer Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan".

Hochzeitstag mit Kuchen und Pinguin-Geschenk

Ihren Hochzeitstag feierten Herzogin Meghan und Prinz Harry im engsten Familienkreis. Den Ton gab Harry selbst vor, als er mit einem Kuchen ins Zimmer trat und gemeinsam mit den Kindern "Happy Anniversary to Mama" sang. "Und Papa!", rief Meghan dazwischen. Kurz darauf gab es einen Kuss in der Küche ihres Hauses in Montecito, Kalifornien - Meghan teilte die Szene in ihren Instagram-Storys.

Das eigentliche Herzstück der häuslichen Jubiläumsfeier war jedoch ein anderes Geschenk. Harry überraschte Meghan mit einer Bronzeskulptur der US-amerikanischen Künstlerin Georgia Gerber - zwei Pinguine, eng aneinandergekuschelt. Bronze gilt traditionell als Material des achten Hochzeitstages; das Motiv aber trug eine ganz eigene Bedeutung. Es war eine Anspielung auf die Pinguin-Kostüme, die das Paar bei seiner geheimen Verlobungsfeier 2017 getragen hatte.