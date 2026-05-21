Zum Hochzeitstag im Fokus: Danach riecht Meghans 64 Dollar teure As ever-Hochzeitskerze

Zum achten Hochzeitstag mit Prinz Harry rückte Meghans Lifestylemarke "As ever" eine ganz besondere Kerze in den Fokus: Das Modell erinnert an den 19. Mai 2018 - und kostet 64 Dollar.
Am 19. Mai 2026 feierten Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) ihren achten Hochzeitstag - und Meghans Lifestylemarke "As ever" ließ das Datum nicht unkommentiert verstreichen. Auf Instagram bewarb der offizielle Account der Brand die sogenannte Signature Candle No. 519: eine Duftkerze, deren Name schlicht das Hochzeitsdatum trägt. "519" steht für den 19. Mai - jenen Tag im Jahr 2018, an dem das Paar in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor vor den Augen der Weltöffentlichkeit heiratete.