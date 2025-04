König Charles (76) und Königin Camilla (77) feiern am 9. April ihren 20. Hochzeitstag. Zum Jubiläum veröffentlichte der britische Palast eine Collage aus Fotos und Videoclips auf Instagram, die das Königspaar bei gemeinsamen Auftritten zeigen.

"20 glückliche Jahre", heißt es im Post zu den Aufnahmen, die genau das dokumentieren. In der Kommentarspalte zeigt sich große Begeisterung. Viele der 13,2 Millionen Followerinnen und Follower gratulieren den Jubilaren, die derzeit auf einer Auslandsreise in Italien sind.

Für beide ist es die zweite Ehe. Charles gab 1981 Prinzessin Diana (1961-1997) das Jawort, Camilla 1973 Andrew Parker Bowles (85). Das Paar kam erstmals in den 1970er Jahren zusammen, bevor es sich trennte. In den 1980er Jahren begannen Charles und Camilla eine außereheliche Affäre miteinander. So skandalträchtig ihre damalige Verbindung war, so skandalfrei ist ihre Ehe.

Dichtes Programm in Italien

Nach einem Empfang im Präsidentenpalast besuchte das Königspaar am Dienstagnachmittag eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der italienischen Hauptstadt: das antike Kolosseum in Rom, das im ersten Jahrhundert nach Christus errichtet worden ist. Bilder des Besuchs teilte der Königspalast auf Instagram mit den Worten: "Wenn man in Rom ist..."

Auch ein erstes Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (83) fand bereits statt. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Italien soll während des Besuchs hervorgehoben werden, was durch eine gemeinsame Flugshow der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" und der britischen "Red Arrows" unterstrichen wurde. Auch hiervon teilt der Palast Aufnahmen auf Social Media.

Auch in den kommenden Tagen werden Charles und Camilla ein dichtes Programm absolvieren. Als erster britischer Monarch überhaupt wird er eine Rede vor beiden Kammern des italienischen Parlaments halten. Neben einem Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) steht auch ein Staatsbankett im Quirinalspalast auf dem Programm. Ursprünglich war zudem ein Besuch im Vatikan geplant, der jedoch aufgrund der Erkrankung von Papst Franziskus (88) verschoben wurde.

Die kulturbegeisterten Royals werden Orte besuchen, die mit den Schriftstellern Dante Alighieri (1265-1321) und Lord Byron (1788-1824) verbunden sind. Die italienische Slow-Food-Bewegung soll ebenfalls eine Rolle spielen.

In der historischen Stadt Ravenna wird das Paar am Donnerstag schließlich den 80. Jahrestag der Befreiung der Provinz durch alliierte Streitkräfte würdigen. Anschließend geht es für Charles und Camilla zurück in die Heimat.

Wie das Paar seinen 20. Hochzeitstag in Rom feiern wird, ist indes noch nicht bekannt.