Zum Herbstanfang: Benninger Weindörfle: Junge Musiker begeistern

Das Benninger Weindörfle lockt seit 20 Jahren Gäste mit Wein, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten – dieses Mal mit neuen Gesichtern.
Das Benninger Weindörfle ist, wie der Name schon sagt, klein und überschaubar. Zusammen mit der Kelter hat es den Vorteil, dass es wetterunabhängig die Gäste auch im Trockenen beherbergen kann. Doch das war am Sonntag nicht unbedingt nötig, denn die Veranstalter hatten Glück: Es war trocken und gar nicht so kalt. Unter dem Schutz der Sommerlinde saßen die Gäste an Biertischgarnituren bei einem Viertele guten Wein, ausgeschenkt von den Marbacher Weingärtnern und der Felsengartenkellerei Besigheim.