18 Markus Ritter ist seit 2020 Chef im historischen Gasthaus Zum Gretle. Foto: Eva Herschmann

Seit 1852 werden im Gasthaus Zum Gretle in Weinstadt-Strümpfelbach Besucher bestens bewirtet. Einige Teile des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz – und abends wird die Musik lauter gedreht.















Link kopiert

Wer das Gasthaus Zum Gretle in Strümpfelbach betritt, wandelt auf historischem Boden. Das alte Haus, das um 1800 erbaut wurde, wartet mit einem charmant-urigen Ambiente auf. „Drinnen ist fast alles wie früher. Die Dielen sind gut 150 Jahre alt, und die Fenster mit den Einlegearbeiten und die Wandmalereien stehen sogar unter Denkmalschutz“, sagt Markus Ritter. Der 33-jährige gelernte Restaurantfachmann hat vor etwas mehr als zwei Jahren das geschichtsträchtige Gasthaus übernommen, für das 1852 die erste belegte Konzession vorliegt. „Drei Wochen später ging es los mit der Coronapandemie und dem ersten Lockdown, das war gleich zu Anfang ein Schlag ins Gesicht“, sagt Markus Ritter. Doch das Zum Gretle mit seiner langen gastronomischen Geschichte hat auch diese Episode überstanden.

Eine Peace-Fahne flattert am Haus

Eine bunte Peace-Fahne mit Friedenstauben flattert derzeit am Haus in der Hindenburgstraße 33 in Strümpfelbach. „Aus gegebenem Anlass“, sagt Markus Ritter, der sonst gerne auch mal die Regenbogenfahne hisst, um ein sichtbares Zeichen für Toleranz zu setzen. Das Zum Gretle verbindet schließlich Tradition mit Weltoffenheit und die Freude an bodenständiger, aber feiner schwäbischer Küche und beliebten hausgemachten Klassikern aus der Region mit Nachhaltigkeit.

Bevor Markus Ritter das traditionsreiche Haus im Februar 2020 übernommen hat, hatte er drei Jahre als Restaurantleiter im Zum Gretle gearbeitet. Der Strümpfelbacher, der schon in verschiedenen Häusern in Österreich gearbeitet hat, hängt mit ganzem Herzen an dem Gasthaus, das er seit seiner Kindheit kennt und in dem er auch im ersten Stock seine Wohnung hat. Im Zum Gretle verfolgt Markus Ritter eine klare Strategie unter der Überschrift „Aus Liebe zur Heimat“. „Wir arbeiten nur mit Produkten, die von hier sind, und zwar aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern, und wir kochen immer alles frisch“, sagt der Wirt, der auch einen umfassenden Cateringservice für Hochzeiten, andere Familienfeste, aber auch Firmenveranstaltungen anbietet. „Aber nur im Bereich von Weinstadt mit allen seinen Stadtteilen. Mehr schaffen wir leider nicht. Dafür machen wir aber beispielsweise auch das komplette Catering für das Remsufer-Open-Air in Großheppach, das vom 8. bis 10. Juli gefeiert wird.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Café Incontro in Schorndorf

Die traditionelle schwäbische Hausmannskost mit regionalen Zutaten, auch in vegetarischen Varianten, ist ein Markenzeichen des Gretles. „Als wir während der Pandemie das Lokal geschlossen hatten, sind wir allerdings ganz weg davon, weil ich keinen Rostbraten to go anbieten kann. Stattdessen gab es bei uns Burger und Thailändisches zum Mitnehmen, aber auch da haben wir Wert darauf gelegt, ausschließlich regionale Waren zu verarbeiten“, sagt Markus Ritter. Der Chef steht auch mal neben seinem Koch in der Küche und hilft bei den Vorbereitungen, während sich sein Vater Karl-Heinz im Büro um die Buchhaltung kümmert.

Zielgruppe sind alle zwischen 18 und 60 Jahren

Die meisten Gäste kommen zum Essen ins Zum Gretle, aber wer will, kann auch nur aus dem reichhaltigen Angebot an feinen Weinen und leckeren Bieren schöpfen. „Unsere Zielgruppe sind alle zwischen 18 und 60 Jahren, und wenn die Jungen am späteren Abend kommen, drehen wir auch die Musik ein paar Stufen lauter“, sagt der Wirt mit einem Augenzwinkern. Das Zum Gretle hat einen großen Freibereich vor der Tür, einen Gewölbekeller, den man für Veranstaltungen mieten kann, und einen Billardraum im ersten Stock. Außerdem präsentiert sich das Traditionslokal beim Rathaus-Treff in Strümpfelbach oder bei der „Sunset Lounge“ an der Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe. Im Herbst organisieren Markus Ritter und sein Team zudem ein Hoffest mit Livemusik und laden sich als kulinarische Partner die Vinothek Die Traube und die Crêperie Mit Herz ein. Gefeiert wird im Zum Gretle ohnehin gerne. „Wir machen Faschings- und Halloweenpartys, und dann spielen wir auch selbst DJ“, sagt Markus Ritter.

Öffnungszeiten und Speisekarte

Service

Das traditionsreiche Gasthaus Zum Gretle in der Hindenburgstraße 33 in Weinstadt-Strümpfelbach hat mittwochs bis samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Das Lokal ist auf Facebook und Instagram aktiv, die aktuelle Speisekarte, Angebote und Veranstaltungen gibt es außerdem unter www.zum-gretle.de.