Zum Glück in die Zukunft III: Marteria singt auf neuem Album erstmals mit seinem Sohn

Marteria veröffentlicht sein neues Album "Zum Glück in die Zukunft III". Darauf ist er erstmals zusammen mit seinem Sohn zu hören. Im Interview erzählt der Rapper, wie der gemeinsame Song seine Albumtrilogie abrundet und wie er angesichts der aktuellen Weltlage optimistisch bleibt.
Marteria (43) veröffentlicht am 17. April sein neues Album "Zum Glück in die Zukunft III". Damit schließt sich ein Kapitel, das er vor 16 Jahren mit "Zum Glück in die Zukunft" startete. 2014 setzte er die Trilogie mit dem zweiten Teil fort, jetzt vervollständigt er sie. Geplant war das allerdings nicht. "Ich habe erst während der Arbeit an der Platte gemerkt, dass ich es 'Zum Glück in die Zukunft III' nennen will", erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Er habe erkannt, dass die neuen Songs so persönlich seien wie die der ersten Teile und deshalb perfekt in die Reihe passen.