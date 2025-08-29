Zum Glück in die Zukunft III: Marteria kündigt bei Gratis-Konzert neues Album an

Neues Album, erste Single und große Stadiontour: Rapper Marteria hatte bei einem Gratis-Konzert gleich drei gute Nachrichten für seine Fans parat.
Rapper Marteria (42) hat seinen Fans am Donnerstagabend nicht nur ein Gratis-Konzert am Strand von Warnemünde geschenkt. Der gebürtige Rostocker enthüllte bei dem Auftritt zur Feier des 15. Jubiläums seines Erfolgsalbums "Zum Glück in die Zukunft" sogleich, dass der dritte Teil seiner musikalischen Erfolgsgeschichte erscheinen wird. "Zum Glück in die Zukunft III" wird zwar erst am 27. März 2026 veröffentlicht, die erste Singleauskopplung steht jedoch schon unmittelbar in den Startlöchern.