Zum Geburtstag von Lilly Krug : Süße Liebeserklärung von Mama Veronica Ferres

Schauspielerin Veronica Ferres (60) hat ihrer Tochter Lilly Krug via Instagram Geburtstagswünsche zukommen lassen. "Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vor allem wünsche ich dir, dass du glücklich bist und dass all die Dinge, die du dir für dein Leben wünschst, in Erfüllung gehen", schrieb die 60-Jährige zu einem Clip mit gemeinsamen Bildern. Sie sei "unglaublich stolz" auf ihre Tochter und es sei schön zu sehen, "wie du deinen Weg gehst und was für eine starke junge Frau du geworden bist".

Etwas wehmütig fügte sie an: "Gefühlt warst du doch erst gestern noch mein kleines Mädchen. Heute bist du eine wundervolle Frau, und ich bin einfach nur dankbar, dass ich deine Mama sein darf. Ich hab dich lieb, bin immer für dich da und wünsche dir einen Geburtstag voller schöner Momente."

Lilly Krugs Vater Martin Krug, von 2001 bis 2010 mit Ferres verheiratet, hat ihr zum 25. Geburtstag ebenfalls emotionale Zeilen auf Instagram gewidmet. Zu Bildern aus dem Familienalbum blickte er in seiner Botschaft auf die Geburt seiner Tochter als ersten ganz großen "Glückmoment" und auf die "spannende Abenteuerreise" zurück, die danach begann. Er stellte die gemeinsamen Reisen von Vater und Tochter heraus, die "immer verrückt, spannend und lustig zugleich" gewesen seien.

"Nun lebst du als sehr erfolgreiche Schauspielerin zwischen L.A. und München, hast auch schon mit Weltstars Filme gedreht und lebst dein Leben auf deine ganz besonders wunderbare Art. [...] Deine Ausstrahlung, dein Lächeln und deine Liebe verzaubern mich jeden Tag."

Als Botschaft richtete er zudem an seine Tochter: "Geliebter Schmetterling. Flieg ohne Angst, denn du kannst dich immer fallen lassen, ich stehe hinter dir und fange dich immer auf. Ich bin so dankbar, dass ich dein Papsi bin. Und unglaublich stolz auf dich bin ich sowieso."

Carsten Maschmeyer: "War mir immer wichtig, für dich da zu sein"

Veronica Ferres' Ehemann Carsten Maschmeyer (67) schickte ebenso bei Instagram seine Glückwünsche an Lilly Krug und machte damit die enge Beziehung der beiden deutlich. "Es war mir immer wichtig, für dich da zu sein - nicht nur als Begleiter, sondern als jemand, auf den du zählen kannst", erklärte der Unternehmer zu gemeinsamen Schnappschüssen. "Zu sehen, wie du deinen Platz im Leben findest und dabei deinen eigenen Werten treu bleibst, berührt mich tief."

Die 25-Jährige habe sein Leben "auf deine ganz eigene Art bereichert, und ich freue mich über jeden Schritt, den ich von deinem Weg miterleben darf. [...] Genieße deinen Tag, lass dich feiern und vergiss nie, wie besonders du bist. Ich bin sehr stolz auf dich und dankbar, dein Papa sein zu dürfen. Alles Liebe zum Geburtstag, meine liebe Tochter!"