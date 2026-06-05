Zum Geburtstag von Lilly Krug : Süße Liebeserklärung von Mama Veronica Ferres

Lilly Krug feiert an diesem Freitag ihren 25. Geburtstag. Mutter Veronica Ferres, Vater Martin Krug und Ferres' Ehemann Carsten Maschmeyer haben bei Instagram gratuliert.
Schauspielerin Veronica Ferres (60) hat ihrer Tochter Lilly Krug via Instagram Geburtstagswünsche zukommen lassen. "Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vor allem wünsche ich dir, dass du glücklich bist und dass all die Dinge, die du dir für dein Leben wünschst, in Erfüllung gehen", schrieb die 60-Jährige zu einem Clip mit gemeinsamen Bildern. Sie sei "unglaublich stolz" auf ihre Tochter und es sei schön zu sehen, "wie du deinen Weg gehst und was für eine starke junge Frau du geworden bist".