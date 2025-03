Bruce Willis feiert am 19. März seinen 70. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages hat seine Ehefrau Emma Heming-Willis (46) eine Bitte an seine Fans und fordert sie via Instagram auf, den einstigen Actionhelden mit Liebe zu überschütten.

"Es ist Bruce' Geburtstag, und wenn ich eines weiß, dann, dass es keinen größeren Fan gibt als einen Bruce-Fan", postet sie zu einem privaten Foto, das Bruce gut gelaunt auf einem Quad in der Wildnis zeigt. "Also flutet ihn heute mit all der Liebe - er wird es fühlen, ich schwöre, er wird es fühlen. Ihr seid ein mächtiger Haufen. Ich liebe es, wie ihr euch für ihn hier versammelt, und ich bin so dankbar, dass er euch hat."

Auch seine Töchter Rumer (36), Tallulah (31) und Scout LaRue Willis (33) haben ihm jeweils eine berührende Instagram-Botschaft gewidmet. Mit Emma Heming-Willis hat er zudem zwei weitere Kinder: Mabel Ray (12) und Evelyn Penn (10).

"Trauer ist der Preis, um die Tiefe der Liebe zu spüren"

"Ich habe heute Morgen viel geweint, weil ich böse bin und Trauer nicht linear ist und ich so voller Liebe bin. Trauer ist der Preis, den ich bezahle, um die Tiefe der Liebe zu spüren, und ich würde meine Trauer niemals loswerden wollen", schrieb Scout Willis in ihrer Instagram-Nachricht in Gedanken an ihren Papa. "Ich bin gerade in Nashville und mache eine Platte und bin mir einfach so sehr bewusst, dass die Musik, die ich mache, ein direktes Ergebnis der musikalischen Ausbildung ist, die mein Vater mir gegeben hat, weil es seine absolute Freude war, das, was er liebte, mit mir zu teilen."

2022 gab die Familie des Schauspielers in einem gemeinsamen Statement bekannt, dass Willis aufgrund einer Aphasie, einer Schädigung des Sprachzentrums, seine Karriere als Schauspieler mit sofortiger Wirkung beenden müsse. Ein Jahr später erhielt der "Stirb langsam"-Star die endgültige Diagnose: frontotemporale Demenz.