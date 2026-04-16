Vier Tage nach der Nachricht vom Tod ihres Vaters ist die dänische Königin Mary wieder öffentlich aufgetreten. Sie feierte den 86. Geburtstag ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe in Fredensborg.

Freud und Leid liegen beim dänischen Königshaus in diesen Tagen nah beieinander: Königin Mary (54) ist am Donnerstag nur vier Tage, nachdem sie den Tod ihres Vaters John Dalgleish Donaldson (1941-2026) verkündet hat, wieder öffentlich aufgetreten. Anlass war der 86. Geburtstag ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe, der mit einem traditionellen Geburtstagskonzert im Innenhof von Schloss Fredensborg gefeiert wurde.

Neben dem Geburtstagskind, dessen Schwester Anne-Marie (79), ihrem Ehemann König Frederik (57) und Dackel-Dame Tillia zeigte sich Mary vor der Haupttreppe des Schlosses, winkte in die Menge und lächelte vereinzelt. Dafür trug sie einen schlichten, dunkelblauen Hosenanzug aus einer weiten Bundfaltenhose und einem taillierten Blazer über einer ebenfalls blauen, hochgeschlossenen Seidenbluse. Neben Frederik in Anzug und hellblauem Hemd sowie der farbenfroh gekleideten Margrethe - die in einem karierten Blazer über weißem Oberteil und leuchtend rotem Rock erschien - hielt sich Mary damit sehr bedeckt.

Mary trauert um ihren Vater

Erst am 12. April hatte Königin Mary auf dem offiziellen Social-Media-Kanal des Königshauses die Nachricht vom Tod ihres Vaters geteilt. "Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist von uns gegangen. Aber ich weiß, dass sich die Trauer mit der Zeit legen wird, die Erinnerungen meinen Tag erhellen werden, und was am stärksten bleiben wird, ist Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und mich gelehrt hat", schrieb sie in einer ungewöhnlich persönlichen Botschaft.

Dazu veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen, das sie selbst aufgenommen hatte. Der schottische Mathematikprofessor, der nach Australien ausgewandert war, wurde 84 Jahre alt.

Margrethe wird gefeiert

Königin Margrethe wiederum strahlte bei dem öffentlichen Auftritt übers ganze Gesicht. Der Geburtstag der Altkönigin, die den Thron 2024 nach 52 Jahren an ihren Sohn übergeben hatte, gehört zum festen Kalender des dänischen Königshauses: Um 12 Uhr spielte das Musikkorps der Königlichen Leibgarde im Innenhof von Schloss Fredensborg ein Geburtstagsständchen. Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, sich vor der Haupttreppe des Schlosses zu versammeln, um gemeinsam mit den Royals zu feiern.

Das dänische Königshaus gratulierte ihr auf Instagram mit einem Porträt in einem violetten Kleid, das im vergangenen Jahr im Gartensaal von Schloss Fredensborg entstanden war.