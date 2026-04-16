Vier Tage nach der Nachricht vom Tod ihres Vaters ist die dänische Königin Mary wieder öffentlich aufgetreten. Sie feierte den 86. Geburtstag ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe in Fredensborg.
Freud und Leid liegen beim dänischen Königshaus in diesen Tagen nah beieinander: Königin Mary (54) ist am Donnerstag nur vier Tage, nachdem sie den Tod ihres Vaters John Dalgleish Donaldson (1941-2026) verkündet hat, wieder öffentlich aufgetreten. Anlass war der 86. Geburtstag ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe, der mit einem traditionellen Geburtstagskonzert im Innenhof von Schloss Fredensborg gefeiert wurde.