Zum Geburtstag und zum Vatertag: Nicole Kidman und Keith Urban gratulieren sich gegenseitig öffentlich

Trotz ihrer Scheidung im Januar haben Schauspielerin Nicole Kidman und Sänger Keith Urban sich gegenseitig öffentlich Grußnachrichten geschickt. Er gratulierte ihr zum Geburtstag, sie ihm zum Vatertag.

Eine Scheidung muss nicht das Ende eines freundschaftlichen Umgangs bedeuten: Nicole Kidman (59) und Keith Urban (58) haben sich am Wochenende - fünf Monate nach der Scheidung - über Instagram gegenseitig herzliche Botschaften geschickt. Anlass waren gleich zwei Feiertage an aufeinanderfolgenden Tagen.

Den Auftakt machte Urban. Der 58-jährige Singer-Songwriter gratulierte seiner Ex-Frau am Samstag zu ihrem 59. Geburtstag. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag, Nicole Mary!" - eine Anspielung auf den vollständigen Namen der Schauspielerin, Nicole Mary Kidman.

Nicole Kidman teilt Aufnahme von Keith Urban mit den Töchtern

Einen Tag später revanchierte sich die Oscar-Preisträgerin. Anlässlich des amerikanischen Vatertags teilte Kidman in ihrer Story ein älteres Foto von sich und ihrem verstorbenen Vater Antony Kidman sowie eine Aufnahme von Urban mit den gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15). Auf dem Schwarz-Weiß-Foto trägt der Musiker die beiden Mädchen als kleine Kinder auf dem Rücken. Zu den beiden Bildern schrieb sie: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter."

Kidman und Urban hatten 2006 geheiratet. Im September 2025 gaben sie nach 19 Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich bekannt. Im Januar 2026 wurde die Ehe offiziell geschieden. Kidman erhielt das primäre Sorgerecht für die beiden Töchter. Urban wurde das Recht zugesprochen, jedes zweite Wochenende mit ihnen zu verbringen.