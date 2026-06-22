Zum Geburtstag und zum Vatertag: Nicole Kidman und Keith Urban gratulieren sich gegenseitig öffentlich

Trotz ihrer Scheidung im Januar haben Schauspielerin Nicole Kidman und Sänger Keith Urban sich gegenseitig öffentlich Grußnachrichten geschickt. Er gratulierte ihr zum Geburtstag, sie ihm zum Vatertag.
Eine Scheidung muss nicht das Ende eines freundschaftlichen Umgangs bedeuten: Nicole Kidman (59) und Keith Urban (58) haben sich am Wochenende - fünf Monate nach der Scheidung - über Instagram gegenseitig herzliche Botschaften geschickt. Anlass waren gleich zwei Feiertage an aufeinanderfolgenden Tagen.