Zum Geburtstag seiner jüngsten Tochter: Posting aus der U-Haft: Sean Diddy Combs meldet sich bei Instagram

1 Sean "Diddy" Combs sitzt seit September in Haft. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Javier Rojas

Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs sendet überraschende Worte auf Instagram an seine Tochter Love zum Geburtstag. Aktuell wartet der Musiker in einem New Yorker Gefängnis auf seinen Prozess.











Überraschendes und direktes Lebenszeichen des aktuell inhaftierten Rappers Sean "Diddy" Combs (54). Auf seinem offiziellen Instagram-Account postete Diddy gleich eine ganze Reihe von Fotos seiner jüngsten Tochter Love, die am 15. Oktober ihren zweiten Geburtstag feierte. Dazu schrieb Diddy die Liedzeilen, des wohl berühmtesten Geburtstagsliedes der Welt: "Happy Birthday to you". Darin bezeichnete er seine Tochter standesgemäß als "Baby Love". Seinen Kommentar schloss er mit den Worten: "Papa liebt dich!"