Jennifer Grey hat ihrer langjährigen Freundin Tracy Pollan mit einem besonderen Rückblick zum 66. Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Strandfoto aus den 1980er-Jahren, auf dem die beiden Freundinnen oben ohne posieren.
Mit einem frechen Schnappschuss hat Jennifer Grey (66) ihrer langjährigen Freundin Tracy Pollan zum 66. Geburtstag gratuliert. Die "Dirty Dancing"-Darstellerin veröffentlichte auf Instagram ein Strandfoto aus den 1980er-Jahren, auf dem die beiden Schauspielerinnen oben ohne am Meer posieren. Pollan trägt auf der Aufnahme eine blaue Bikinihose, Grey eine rosafarbene.