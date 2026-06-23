Jennifer Grey hat ihrer langjährigen Freundin Tracy Pollan mit einem besonderen Rückblick zum 66. Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Strandfoto aus den 1980er-Jahren, auf dem die beiden Freundinnen oben ohne posieren.

Mit einem frechen Schnappschuss hat Jennifer Grey (66) ihrer langjährigen Freundin Tracy Pollan zum 66. Geburtstag gratuliert. Die "Dirty Dancing"-Darstellerin veröffentlichte auf Instagram ein Strandfoto aus den 1980er-Jahren, auf dem die beiden Schauspielerinnen oben ohne am Meer posieren. Pollan trägt auf der Aufnahme eine blaue Bikinihose, Grey eine rosafarbene.

Zu dem Bild schrieb Grey: "Friendship like this is. 'If you fall I will catch you, I'll be waiting... time after time.'" Mit den Zeilen zitierte sie den Song "Time After Time" von Cyndi Lauper aus dem Jahr 1984. Übersetzt bedeutet der Text: "Eine Freundschaft wie diese. 'Wenn du fällst, werde ich dich auffangen, ich werde warten - immer wieder.'"

Pollan reagierte begeistert auf den Beitrag. "Hahahaha I love you!!", kommentierte sie zunächst. Wenig später ergänzte sie ihre Antwort um drei rote Herz-Emojis.

Freundschaft seit der Schulzeit

Die beiden Schauspielerinnen kennen sich bereits seit ihrer Jugend. In den 1970er-Jahren lernten sie sich als Schülerinnen der privaten Dalton School in Manhattan kennen. Auch beruflich kreuzten sich ihre Wege früh: Nach dem Schulabschluss standen sie gemeinsam für das ABC-Format "The Great Love Experiment" vor der Kamera, eine Ausgabe der Reihe "ABC Afterschool Special" aus dem Jahr 1984.

Anschließend entwickelten sich ihre Karrieren in unterschiedliche Richtungen. Tracy Pollan wurde vor allem durch ihre Rolle als Ellen in der Erfolgsserie "Family Ties" bekannt. Dort lernte sie auch Michael J. Fox kennen, den sie 1988 heiratete. Nach einer längeren Familienpause übernahm sie später Rollen in Serien wie "Law & Order: Special Victims Unit".

Viele Parallelen

Jennifer Grey etablierte sich unterdessen als Filmstar. Zu ihren bekanntesten Werken zählen "Red Dawn", "Ferris macht blau" und "Dirty Dancing". Eine weitere Verbindung zu Pollan gibt es ebenfalls: Grey war 1986 kurzzeitig mit Michael J. Fox liiert, bevor dieser sich während der Dreharbeiten zu "Bright Lights, Big City" in Tracy Pollan verliebte.