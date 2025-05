Norwegische Königsfamilie zeigt Einigkeit am Nationalfeiertag

1 Am Nationalfeiertag hat sich die norwegische Königsfamilie dem Volk präsentiert. Foto: imago/PPE

Die norwegische Königsfamilie zeigt nach einigen Turbulenzen Einigkeit: Anlässlich des Nationalfeiertags versammelte sie sich, erst feierlich in Tracht, später in förmlicher Kleidung.











Link kopiert



Am 17. Mai wird in Norwegen der "Verfassungstag" gefeiert - 1814 war das Grundgesetz des Königreichs Norwegen verabschiedet worden, was bis heute mit einem Nationalfeiertag begangen wird. Auch die norwegische Königsfamilie präsentiert sich traditionell der Öffentlichkeit bei den Feierlichkeiten.