"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) und seine Frau, die Schauspielerin Laura Rauch (38, "Sturm der Liebe"), sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das bestätigte der Schauspieler in einer Videobotschaft bei RTL. "Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich", verkündete der 44-Jährige. "Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein. Ich habe meine Frau unterstützt, wo es nur ging. Habe sie gepusht, sie angefeuert und habe sie auch gehalten."