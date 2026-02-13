"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini und Schauspielerin Laura Rauch sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter kam Anfang Februar in Wien zur Welt. "Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich", schwärmt der 44-Jährige.

"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) und seine Frau, die Schauspielerin Laura Rauch (38, "Sturm der Liebe"), sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das bestätigte der Schauspieler in einer Videobotschaft bei RTL. "Meine Frau und ich sind einfach unglaublich glücklich", verkündete der 44-Jährige. "Wir hatten eine natürliche Geburt. Ich durfte dabei sein. Ich habe meine Frau unterstützt, wo es nur ging. Habe sie gepusht, sie angefeuert und habe sie auch gehalten."

Das Paar hat ein Mädchen bekommen, es trägt den Namen Alba Fiorella. Beides italienische Namen, die übersetzt Sonnenaufgang und kleine Blume bedeuten. Die Kleine erblickte am 4. Februar in Wien das Licht der Welt. Aktuell genießt die junge Familie ihr Glück in ihrem Zuhause in der österreichischen Hauptstadt, der Heimat von Laura Rauch.

Wehen statt ORF-Landkrimi

Auch der "Bild"-Zeitung bestätigte Angelini die freudige Nachricht und verriet weitere Details zur Geburt. Der Abend vor der Ankunft seiner Tochter hatte eigentlich ganz anders beginnen sollen: "Wir wollten den ORF-Landkrimi 'Tod in Tirol' schauen, der am 3. Februar Fernseh-Premiere hatte. Ich spiele darin eine Schlüsselfigur. Aber dann kam um 20:15 Uhr die erste Wehe." Es folgten Atemübungen, Massagen und das Stoppen der Wehenabstände. "Dann um 3:30 Uhr morgens sind wir mit der Rettung ins Krankenhaus und um 08:21 Uhr war sie da", berichtete er.

Über die Geburt schwärmte er: "Laura war unglaublich stark. Von der ersten Wehe bis zur Geburt sind gerade mal zwölf Stunden vergangen. Ohne PDA. Da haben selbst die Hebammen gestaunt." Der Südtiroler durfte zudem die Nabelschnur durchschneiden. Diese wollen die frischgebackenen Eltern nun in Epoxidharz gießen und als Andenken aufbewahren.

Riccardo Angelini: "Alla Italiana eben"

"Alba hat uns vom ersten Moment an um den Finger gewickelt. Ich habe ihre ersten Schreie mit dem Smartphone aufgenommen. Mir kommen immer noch die Freudentränen", sagte Angelini der "Bild". Die Kleine sei "ein paar Tage nach dem errechneten Termin" zur Welt gekommen, "alla Italiana eben".

Im neuen Familienalltag teilen sich die beiden die Aufgaben. "Laura stillt, und ich unterstütze, wo ich kann", erklärte der 44-Jährige. Konkret bedeute das: "Ich kümmere mich ums Waschen, Bügeln, Putzen, Kochen, Abspülen, Einkaufen, bis hin zum Windeln wechseln." Angelini pendelt derzeit zwischen Wien und den Kölner "AWZ"-Studios hin und her.

Angelini und Rauch sind seit 2019 verlobt, geheiratet wurde erst im September 2025 in Südtirol. Erst vor vier Wochen hatte das Paar die Schwangerschaft öffentlich gemacht.