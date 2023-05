1 Sebastian Vettel im Dezember 2022 in Baden-Baden bei der Ehrung des "Sportler des Jahres". Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Wie geht es eigentlich Sebastian Vettel nach seinem Rückzug aus der Formel 1? In einem Interview spricht er nun über sein Dasein als Renn-Rentner und verrät, was er seit seinem Aus bei der Formel 1 vermisst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im vergangenen Jahr hing der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (35) seinen Rennhelm an den berühmten Nagel und genießt seitdem sein Rentnerdasein. Jetzt sprach die Rennfahrlegende in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" ausführlich über ihr neues Leben. "Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag", erzählt Vettel. Er habe etwas Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen: "Vor allem genieße ich die Zeit mit meinen Kindern."