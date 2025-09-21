Zum ersten Mal auf der Wiesn: Heidi Klum feiert zünftige Oktoberfest-Premiere

Für Heidi Klum war es eine ganz besondere Premiere: Nach dem "HeidiFest" feierte sie zum ersten Mal auf dem echten Oktoberfest. Mit Familie und prominenten Gästen wurde es eine unvergessliche Wiesn-Nacht.
Heidi Klum (52) hat dem Oktoberfest am Eröffnungstag einen zünftigen Besuch abgestattet - zum ersten Mal überhaupt. Nachdem das Model am Donnerstag bereits mit seinem eigenen Event, dem "HeidiFest", im Münchener Hofbräuhaus eine Pre-Wiesn-Party mit Stars aus der Schlagerbranche ausgerichtet hatte, wagte es sich am Samstag mit Familie und Freunden auf die echte Wiesn.