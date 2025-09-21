Zum ersten Mal auf der Wiesn: Heidi Klum feiert zünftige Oktoberfest-Premiere

Für Heidi Klum war es eine ganz besondere Premiere: Nach dem "HeidiFest" feierte sie zum ersten Mal auf dem echten Oktoberfest. Mit Familie und prominenten Gästen wurde es eine unvergessliche Wiesn-Nacht.

Heidi Klum (52) hat dem Oktoberfest am Eröffnungstag einen zünftigen Besuch abgestattet - zum ersten Mal überhaupt. Nachdem das Model am Donnerstag bereits mit seinem eigenen Event, dem "HeidiFest", im Münchener Hofbräuhaus eine Pre-Wiesn-Party mit Stars aus der Schlagerbranche ausgerichtet hatte, wagte es sich am Samstag mit Familie und Freunden auf die echte Wiesn.

Begleitet wurde Klum natürlich von Ehemann Tom Kaulitz (36) sowie dessen Zwillingsbruder Bill, die bereits 2023 ihre Oktoberfest-Premiere absolviert hatten. Im Käferzelt feierten sie ausgelassen mit Klums Mutter Erna (81) sowie Heidis Kindern Henry (20) und Lou (15). In seinen Instagram-Storys zeigt das "GNTM"-Gesicht zudem Ex-Fußballstar Rúrik Gislason und seinen guten Freund und Kollegen Thomas Hayo in ausgelassener Stimmung am Biertisch.

Einblicke in wilde Wiesn-Nacht

Noch im Hotelzimmer gewährte Klum vor dem Wiesn-Besuch auf Instagram Einblicke in ihre Vorbereitungen - die sich schwieriger gestalteten als angenommen. Die Haken und Ösen ihres Dirndls wollten einfach nicht richtig sitzen. "Wie viele Leute braucht es, um ein Dirndl zuzumachen?", scherzt sie in dem Clip. Weil Ehemann Tom - "Das ist falsch genäht!" - und Mama Erna an der Verschlusstechnik verzweifelten, musste schließlich ihre Assistentin zur Hilfe eilen.

In dem komplett weißen Dirndl mit aufwendigen Stickereien am Mieder zog Heidi Klum dann aber auch alle Blicke auf sich. Zu ihrem Trachtenlook trug sie eine Off-Shoulder-Bluse sowie einen passenden weißen Blumenhaarkranz - und natürlich das obligatorische Lebkuchenherz mit "Tom"-Schriftzug.

Außerdem gab es zahlreiche weitere Ausschnitte ihrer Wiesn-Nacht zu sehen. In den Videos zeigt sie sich und ihre Begleitungen beim ausgelassenen Feiern auf der Bierbank, unter anderem singen sie und Kaulitz mit der Maß in der Hand inbrünstig zu "Ein Prosit". "Schee wars", schrieb die 52-Jährige als Fazit zu Schnappschüssen ihrer gelungenen Wiesn-Premiere, auf denen sie etwa mit einem XXL-Plüsch-Einhorn im Zelt posiert.

Politische Prominenz mischt mit

Was Heidi Klum auf Social Media (noch) nicht verrät: Im Promi-Hotspot Käferzelt war auch Deutschlands Politik-Elite anwesend und stieß kräftig mit ihr an. Bilder zeigen Familie Klum-Kaulitz im angeregten Gespräch und beim Zuprosten mit Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Auch Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) waren vor Ort und ließen sich lachend mit den bestens gelaunten Eheleuten ablichten.