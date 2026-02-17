Zum Eishockey-Finale in Mailand: Donald Trump plant Besuch bei den Olympischen Spielen

Die Mailänder Behörden bereiten sich offenbar auf hohen Besuch vor: Der US-Präsident Donald Trump plant angeblich einen Kurzbesuch zum Eishockey-Finale - sofern sein Team dort antritt.

Mailand steht unter Hochspannung - und das liegt nicht nur an den sportlichen Entscheidungen bei den Olympischen Spielen. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, bereiten sich die italienischen Sicherheitsbehörden auf einen möglichen Kurzbesuch von US-Präsident Donald Trump (79) vor. Das Ziel seiner Begierde: Die Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, wo am kommenden Sonntag das Finale im Eishockey der Männer stattfinden wird.

Sollte der Einzug des US-Teams in das Endspiel gelingen, will sich Trump diesen Moment offenbar nicht entgehen lassen. Trump ist bekennender NHL-Fan und hat bereits signalisiert, dass er die Athleten im Kampf um Gold persönlich anfeuern möchte.

Komplizierter Einsatz für den Sicherheitsapparat

Im Gegensatz zu den mehrtägigen Besuchen von Vizepräsident J.D. Vance (41) oder Außenminister Marco Rubio (54), die bereits in der Stadt gesichtet wurden, wird Trumps möglicher Blitzbesuch als "chirurgisch präzise" beschrieben. Es soll weder Sightseeing noch Staatsbankette geben. Stattdessen gehe es direkt nach der Landung der Air Force One in die Eishalle. Nach dem Spiel stünde ein schneller Transfer zur historischen Arena von Verona an, um dort an der Abschlusszeremonie der Spiele teilzunehmen.

Obwohl der Aufenthalt kurz sein soll, wäre der logistische Aufwand immens. Die Mailänder Präfektur und die zuständige Polizeibehörde feilen bereits an den Plänen. Zum Vergleich: J.D. Vance reiste mit einer Kolonne von 45 Fahrzeugen durch die lombardische Metropole. Bei Trump dürften die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal massiv verschärft werden, auch wenn die Anzahl der Bewegungen in der Stadt durch den straffen Zeitplan begrenzt bliebe.

Noch ist unklar, ob Trump direkt am Sonntag zum Spiel (Bully um 14:30 Uhr) landet oder vielleicht bereits am Samstag ankomme. Im Falle einer Übernachtung gilt das Hotel Principe di Savoia oder das Excelsior Hotel Gallia - wo auch sein Vize residierte - als wahrscheinlichste Option.

US-Team im Eishockey-Finale?

Die finale Entscheidung über den Trip fällt jedoch nicht im Weißen Haus, sondern auf dem Eis. Am Mittwoch steht zunächst das Viertelfinale gegen den Sieger aus der Partie Schweden gegen Lettland an. Gewinnt das Team am Freitag im Halbfinale (möglicher Gegner wäre Deutschland), leuchtet die Ampel für den Trump-Besuch grün. Das große Finale findet dann, wie bereits erwähnt, am Sonntag statt.