Zum Eishockey-Finale in Mailand: Donald Trump plant Besuch bei den Olympischen Spielen

Die Mailänder Behörden bereiten sich offenbar auf hohen Besuch vor: Der US-Präsident Donald Trump plant angeblich einen Kurzbesuch zum Eishockey-Finale - sofern sein Team dort antritt.
Mailand steht unter Hochspannung - und das liegt nicht nur an den sportlichen Entscheidungen bei den Olympischen Spielen. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, bereiten sich die italienischen Sicherheitsbehörden auf einen möglichen Kurzbesuch von US-Präsident Donald Trump (79) vor. Das Ziel seiner Begierde: Die Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, wo am kommenden Sonntag das Finale im Eishockey der Männer stattfinden wird.