Zum dritten Mal dabei: The Voice-Juror Nico Santos: Ich werde der Sieger-Coach sein

Zur Jubiläumsstaffel nimmt Nico Santos bereits zum dritten Mal auf dem "The Voice of Germany"-Stuhl Platz. Warum er diesmal besonders siegessicher ist und was die Gesangsshow für ihn so einzigartig macht, hat er nun im Interview verraten.
Am 25. September startet die 15. Staffel von "The Voice of Germany". Zur Jubiläumsstaffel nehmen Rea Garvey (52), Shirin David (30), Michi Beck (57) und Smudo (57) von den Fantastischen Vier sowie Nico Santos (32) auf den Coach-Stühlen Platz. Warum Santos in diesem Jahr besonders siegessicher ist und was die Show für ihn persönlich bedeutet, verriet er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.