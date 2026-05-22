Historische Technik, Führungen, Gottesdienste und Bewirtung: Am 25. Mai laden neun Mühlen im Schwäbischen Wald zum Besuch ein.
Es klappert, rauscht und sägt wieder im Schwäbischen Wald: Am Pfingstmontag, 25. Mai, öffnen historische Mühlen in der Region ihre Türen. Bundesweit beteiligen sich nach Angaben des Schwäbischer Wald Tourismus mehr als 1000 historische Mühlen am Deutschen Mühlentag, der zum 31. Mal stattfindet. Im Schwäbischen Wald, der als Region mit der größten Mühlendichte Württembergs gilt, sind neun Mühlen dabei.