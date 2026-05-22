Es klappert, rauscht und sägt wieder im Schwäbischen Wald: Am Pfingstmontag, 25. Mai, öffnen historische Mühlen in der Region ihre Türen. Bundesweit beteiligen sich nach Angaben des Schwäbischer Wald Tourismus mehr als 1000 historische Mühlen am Deutschen Mühlentag, der zum 31. Mal stattfindet. Im Schwäbischen Wald, der als Region mit der größten Mühlendichte Württembergs gilt, sind neun Mühlen dabei.

Offiziell eröffnet wird der Mühlentag in diesem Jahr um 11.15 Uhr an der Hundsberger Sägmühle in Gschwend. Dort steht das neu sanierte Mühlrad im Mittelpunkt. Das alte Rad wurde laut Veranstalter mithilfe moderner Lasertechnologie erfasst und als präzises 3D-Modell neu interpretiert. Unter Organisation von Dietrich Frey und engagierten Ehrenamtlichen entstand in Zusammenarbeit mit Martin Bühler von der Fichtenberger Firma HAMMER Holzbautechnik GmbH ein neues Mühlrad, das am Pfingstmontag in Aktion zu sehen sein soll.

Von 11 bis 17 Uhr gibt es an mehreren Mühlen Führungen, Vorführungen und Bewirtung. An der Hagmühle, der Menzlesmühle und der Voggenbergmühle beginnt der Tag bereits um 10 Uhr mit einem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst.

Das Programm an den Mühlen

1. Die Hundsberger Sägmühle

Das Wasserrad an der Hundsberger Sägmühle in Gschwend wurde erneuert. Foto: Julian Rettig

Die Hundsberger Sägmühle ist in diesem Jahr Eröffnungsort des Mühlentags im Schwäbischen Wald. Auf dem Programm stehen neben der Eröffnung um 11.15 Uhr auch Erläuterungen und Informationen einschließlich einer Filmvorführung zum Bau des Mühlrads sowie Bewirtung durch den Liederkranz Eintracht Hellershof.

Die Hundsberger Sägmühle wurde nach Angaben des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus zwischen 1500 und 1600 als Stampfmühle für Getreide erbaut. Später wurde sie als Gemeinschaftsmühle genutzt. Bis etwa 1935 wurde sie mit Wasserkraft betrieben; heute treibt sie elektrischer Strom an.

2. Brandhofer Öl- und Sägemühle in Gschwend

Die Brandhofer Öl- und Sägemühle bei Gschwend gilt als einzige dieser Gattung im Schwäbischen Wald. Foto: Gottfried Stoppel

Die Brandhofer Öl- und Sägemühle liegt am Mühlenwanderweg, abgelegen am Hagberg an einem Mühlenweiher. Mit ihrer Haferstampfe gilt sie als Einzige dieser Gattung im Schwäbischen Wald. Am Mühlentag sind Führungen durch die Öl- und Sägemühle sowie Vorführungen von Sägegatter, Haferstampfe und Ölpressstock angekündigt. Die Bewirtung übernehmen die Schlepperfreunde Gschwend mit Steak, Thüringer, Roter Wurst, Pommes und Getränken.

3. Hagmühle in Alfdorf

Die Hagmühle mit Biergarten ist auch außerhalb des Mühlentags ein beliebtes Ausflugsziel an Sonn- und Feiertagen. Foto: imago

Die Hagmühle wurde im Jahr 1417 erstmals genannt und als Mahl- und Sägemühle betrieben. Der Name wird dort auf den nahen Limes zurückgeführt, der im Volksmund als „Hag“, also Zaun oder Hecke, bezeichnet wurde. Bis 1975 war die Hagmühle noch als Getreidemühle in Betrieb.

Am Mühlentag ist um 10 Uhr ein Gottesdienst im Grünen angekündigt. Bewirtet wird durch die Mühleneigentümer mit verschiedenen Salzkuchen und Pizzen, Gulasch, Kartoffelsalat und Kuchen sowie Getränken.

4. Heinlesmühle in Alfdorf

Die Heinlesmühle war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zeitweise Schultheißerei und Schildwirtschaft. Foto: Edgar Layher

Die Heinlesmühle ist eine kombinierte Mahl- und Sägemühle. Nach Angaben des Schwäbischer Wald Tourismus wurde sie im 12. Jahrhundert erbaut; als einzige Mühle am Mühlenwanderweg besitzt sie noch zwei Wasserräder. Das Wasser wird über einen langen Kanal von der Schwarzen Rot herangeführt.

Für den Mühlentag ist an der Heinlesmühle eine Bewirtung durch die Mühleneigentümer angekündigt.

5. Hummelgautsche in Alfdorf

Die alte Mühle „Hummelgautsche“ bei Alfdorf ist generell ein beliebtes Ziel – beim Mühlentag allerdings besonders gefragt. Foto: Hans Georg Frank

Die Vaihinghöfer Sägmühle, auch Hummelgautsche genannt, reicht in ihrer Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurück. Nach Angaben des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus ist sie eine Sägemühle mit Wasserrad und die letzte von einst fünf Gemeinschaftsmühlen, die früher freien Bauern gemeinsam gehörten. Die Mühle liegt an einem Grillplatz mit Spielwiese und Kinderspielplatz.

Am Mühlentag gibt es eine Führung und Vorführung der Sägemühle. Die Bewirtung übernimmt der Kindergarten Vordersteinenberg.

6. Menzlesmühle in Kaisersbach

Die Menzlesmühle im Schwäbischen Wald liegt besonders idyllisch. Foto: Gottfried Stoppel

Die Menzlesmühle bei Kaisersbach wurde einst von vier Wasserrädern angetrieben. Heute ist dort noch ein oberschlächtiges Wasserrad zu sehen. 1305 erstmals urkundlich erwähnt, wurde die Mühle nach einem Brand im Jahr 1721 in der heutigen Form wieder aufgebaut.

Am Mühlentag sind Führungen durch die Mahlstube angekündigt. Außerdem gibt es einen Gottesdienst im Grünen, der bereits um 10 Uhr beginnt. Zur Bewirtung stehen Braten mit Kartoffelsalat, Rote Würste, Salzkuchen und Leberkäsbriegel sowie Getränke, Kaffee und Kuchen auf der Karte.

7. Meuschenmühle in Alfdorf

Die Meuschenmühle ist noch voll funktionsfähig. Foto: Gottfried Stoppel

Die Meuschenmühle in Rienharz besitzt ein 7,87 Meter großes Wasserrad, das größte im Schwäbischen Wald. Die frühere Getreidemühle wurde 1970 stillgelegt, die Mühleneinrichtung aus der Zeit um 1900 ist aber noch voll funktionsfähig.

Am Mühlentag werden Führungen durch die Mahlstube angeboten. Die Bewirtung übernehmen die Mühleneigentümer mit fränkischen Bratwürsten, Schmalzbroten und Frischkäse-Schnittlauch-Broten aus Brot, das im eigenen Holzbackofen gebacken wird, sowie Getränken, Eis, Kuchen und Kaffee.

8. Ölmühle Michelau in Rudersberg

Die Ölmühle Michelau beherbergt ein Flachsmuseum und informiert über die Ölherstellung. Foto: Gottfried Stoppel

Die Ölmühle Michelau bei Rudersberg liegt am Wieslauf-Radwanderweg. Nach Angaben des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus gilt sie als älteste Ölmühle in Baden-Württemberg und war von 1754 bis 1955 in Betrieb. Im Dachgeschoss ist ein technisches Museum eingerichtet, im Außenbereich gibt es einen Schaugarten.

Am Mühlentag sind die Besichtigung der Ölmühle und das Fleckenfest der Dorfgemeinschaft Michelau angekündigt.

9. Voggenbergmühle in Alfdorf

Die Voggenbergmühle ist noch immer als Getreidemühle in Betrieb. Foto: Gottfried Stoppel

Die Voggenbergmühle ist noch immer als Getreidemühle in Betrieb. Ein Mühlrad gibt es dort nicht mehr; diese Arbeit übernimmt heute eine moderne Turbine. Im Gebäude befindet sich zudem ein Mühlenladen.

Am Mühlentag sind Mühlenbesichtigung, geöffneter Mühlenladen, Bewirtung durch die Landmetzgerei Apeltauer, Kaffee und Kuchen von der Kindertagesstätte Pusteblume, Ponyreiten, Spielwiese und ein Gottesdienst im Grünen um 10 Uhr angekündigt.

Mühlenwanderweg im Schwäbischen Wald

Wer den Mühlentag mit einer Wanderung verbinden möchte, kann mehrere Mühlen über die Rundwege des Mühlenwanderwegs erreichen.

Rundweg 1: Heinlesmühle, Hummelgautsche, Menzlesmühle

Rundweg 2: Voggenbergmühle, Meuschenmühle

Rundweg 3a: Hagmühle

Rundweg 3b: Hagmühle, Meuschenmühle

Rundweg 4: Ölmühle Michelau

Rundweg 5: Menzlesmühle, Brandhofer Öl- und Sägmühle

Kinderwagenweg 6: Ölmühle Michelau

„Melchior’s Abenteuertour“: Heinlesmühle, Hummelgautsche

An allen teilnehmenden Mühlen ist nach Angaben des Veranstalters eine Bewirtung vorgesehen. Damit eignet sich der Mühlentag nicht nur für Technikinteressierte, sondern auch für Familien und Ausflügler, die den Pfingstmontag im Schwäbischen Wald verbringen wollen. Auf der Homepage des Schwäbischer Wald Tourismus e.V. via www.schwaebischerwald.com finden sich ausführliche Informationen zum Programm, zu den Mühlen und zum kulinarischen Angebot an diesem Tag.