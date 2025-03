Zum Commonwealth Day: Musikauswahl von König Charles veröffentlicht

Zum Commonwealth Day, der am 10. März gefeiert wird, verrät König Charles (76) seine Musikfavoriten. Die am Vormittag veröffentlichte Apple-Music-Show "The King's Music Room" enthält einen Mix aus musikalischen Klassikern. Die Zuhörer bekommen einen Eindruck von der Begeisterung des Monarchen für Musik - auch dank seiner Kommentare.

Auf dem Instagram-Account der Royal Family wurde kurz vorher noch mit einem Clip geworben, in dem Charles am Schreibtisch sitzt und zu den Klängen von Kylie Minogues (56) "The Loco-Motion" mit seinen Fingern tippt. Dieses Lied, so der König, "ist Musik zum Tanzen". Weiter erklärt er: "Auch hier gibt es diese ansteckende Energie, die es mir unglaublich schwer macht, stillzusitzen."

Persönliche Anekdoten zu den Liedern und Künstlern

In die königliche Playlist hat es auch ein Klassiker von Al Bowlly (1899-1941) geschafft. "The Very Thought of You" von 1934 erinnere Charles an seine geliebte Großmutter", weil sie diese Art von Musik oft gespielt hat". Der 76-Jährige fügte hinzu, dass die Melodie "auch immer meine Stimmung hebt".

Auch für Reggae-Ikone Bob Marley (1945-1981) findet der König lobende Worte. Ihn beeindruckt demnach die "wunderbare, ansteckende Energie, aber auch seine tiefe Aufrichtigkeit und seine tiefgreifende Sorge um seine Gemeinschaft". Er erinnere sich immer an seine Worte: "Die Menschen haben eine Stimme in ihrem Inneren."

"Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet"

"The King's Music Room" wurde im Buckingham Palast aufgenommen. Die musikalische Reise soll Charles' persönlichem Geschmack entsprechen und von seinen Erfahrungen aus aller Welt geprägt sein. Zu hören sind etwa auch Musik von Grace Jones (76), Afrobeats-Künstler Davido (32), der britischen R&B- und Pop-Sängerin Raye (27) und Michael Bublé (49).

"Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet", sagt Charles. "Ich weiß, dass das auch für so viele andere der Fall ist. Sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses aufsteigen zu lassen, uns in Zeiten der Traurigkeit zu trösten und uns an ferne Orte zu bringen." Musik könne Stimmung sehr heben und bringe Freude.

Gottesdienst am 10. März mit der Royal Family

Der britische Monarch ist das Oberhaupt des Commonwealth of Nations, zu dem neben dem Vereinigten Königreich zahlreiche ehemalige Kolonien wie Australien oder Kanada gehören. Der Commonwealth Day findet am zweiten Montag im März statt und steht 2025 unter dem Motto "Gemeinsam gedeihen wir". Am 10. März wird auch ein Gottesdienst in der Westminster Abbey gefeiert, zu dem die Royal Family samt Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) erwartet wird.