Zum Bundesliga-Start Zum 56. Mal Blut, Schweiß und Tränen

Von the 22. August 2018 - 07:29 Uhr

Bald rollt der Ball wieder: Am Freitag wird in München die 56. Bundesliga-Saison angepfiffen. Zeit für einen Blick zurück - auf die großen und kleinen Fußball-Momente aus mehr als einem halben Jahrhundert Bundesliga-Geschichte.





55 Bilder ansehen

Stuttgart - Den ersten Treffer der Fußball-Bundesliga erzielte Timo Konietzka am 24. August 1963. Nach einer Spielminute schoss er die Dortmunder in Bremen in Führung. An diesem Freitag rollt der Ball wieder: Die 56. Bundesliga-Saison beginnt mit der Partie des Rekordmeisters FC Bayern München gegen den Hoffenheim. Der VfB Stuttgart will nach der Niederlage gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal am Sonntag gegen Mainz 05 auch in der Bundesliga einen erfolgreichen Start hinlegen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie die schönsten Anekdoten aus mehr als einem halben Jahrhundert Fußball-Bundesliga - und klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Siehe auch: Die ewige Bundesliga-Tabelle