Zum „Brillenträger des Jahres“: Immer wenn er die Brille nahm

Kolumnist KNITZ über eine Auszeichnung für den ausgezeichneten Komiker Hape Kerkeling. Und warum KNITZ diese Auszeichnung nie zuteilwerden wird.
Der Komiker und Autor Hape Kerkeling gab in jüngster Zeit fleißig Interviews und war in etlichen TV-Talk-Shows zu sehen. Anfangs dachte KNITZ, das könnte damit zusammenhängen, dass Hape Kerkeling seine Kunstfigur Horst Schlämmer in einer neuen Filmkomödie wieder aufleben ließ. Inzwischen hegt KNITZ den Verdacht, dass Hape Kerkeling mit seinen Auftritten das Augenmerk auf etwas ganz anderes lenken wollte.