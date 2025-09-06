Zum Anti-Prokrastinations-Tag: Diese Apps und Games versprechen mehr Produktivität

Eine meterlange To-do-Liste und keine Ahnung, wo man anfangen soll? Zum Anti-Prokrastinatgions-Tag am 6. September gibt es einige Tipps, wie Apps und Games mit einem gemütlichen Ambiente und spielerischen Elementen gegen das Aufschieben helfen können.
Schon Balu hatte eine Vorliebe für Gemütlichkeit. Davon kann der Bär aus "Das Dschungelbuch" sogar ein Liedchen singen, das ins Ohr geht. Doch wird er auch als Faulenzer angesehen. Dabei geht heute beides: produktiv sein, aber bitte mit Gemütlichkeit. Denn cozy ist Trend, und viele Productivity Games setzen genau darauf.