Zum Advent, Weihnachten und Silvester: Das ZDF lässt das Jahr 2025 mit drei Konzerten ausklingen

Zum Ende des aktuellen und Start des neuen Jahres bietet das ZDF eine umfangreiche musikalische Untermalung. Unter anderem auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender.

Viele Tage hat das scheidende Jahr 2025 nicht mehr zu bieten. An drei von ihnen wird der Sender ZDF seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf unterschiedliche musikalische Weise unterhalten. Los geht es schon am Sonntag, 30. November, ab 17:55 Uhr mit dem "Adventskonzert aus Dresden". Stephanie Stumph (41) moderiert aus der Frauenkirche in Dresden, unter anderem der Tenor Benjamin Bernheim (40), Geiger Daniel Hope (52) und Sopranistin Elsa Dreisig (34) sind dort zu Gast.

Am 24. Dezember laden dann Frank-Walter Steinmeier und Gattin Elke Büdenbender, die sich aktuell auf Staatsbesuch in Spanien befinden, zu "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" nach Altötting in Oberbayern. Zum namhaften Line-up gehören etwa Howard Carpendale, Singer-Songwriterin LEA sowie die Regensburger Domspatzen. Moderiert wird der Konzertabend, der am 24. Dezember um 18:00 Uhr startet, von Johannes B. Kerner.

Live gibt es am 31. Dezember das "Silvesterkonzert aus der Semperoper Dresden 2025" zu sehen und vor allem zu hören. Dirigiert wird die Sächsischen Staatskapelle Dresden dabei von Andrés Orozco-Estrada. Sopranistin Pretty Yende, Bariton Benjamin Appl und Cellist Gautier Capuçon sind ebenfalls mit von der Partie. Startschuss ist 17:30 Uhr.

Auch das neue Jahr wird vom ZDF musikalisch begrüßt

Das Jahr 2025 ist damit gebührend verabschiedet, da gilt es noch, das neue musikalisch zu begrüßen. Ebenfalls live findet ab 11:15 Uhr das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" statt, Ort des Geschehens ist der Goldene Saal des Musikvereins in Wien. Yannick Nézet-Séguin gibt hierbei sein Debüt als Dirigent, Stücke von Josephine Weinlich und Florence Price gibt es unter anderem zu hören.

Für alle vier Konzerte gilt: Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen gibt es sie auch ab der selben Uhrzeit im Streamingportal des ZDF geboten.