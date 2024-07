Zum Abschluss der Musikalischen Klasse in Steinheim: Tobias-Mayer-Lied ist nun weltweit zu hören

Es begann in einem Klassenzimmer in Steinheim – und nun ist es weltweit zu sehen und hören: das Tobias-Mayer-Lied „Tobi und der Neckarmond“, erdacht, einstudiert und aufgeführt von Peter Hömseders Musikalischer Klasse 4. Mit dem Upload des Videoclips gelang dem rührigen Lehrer von der Steinheimer Blankensteinschule und seinen rund 30 Schülerinnen und Schülern nun ein spektakuläres i-Tüpfelchen auf ihrer diesjährigen Erfolgsgeschichte.

Das im März drei Mal aufgeführte Stück „Vom Neckar zum Mond und wieder zurück“ war vom Publikum begeistert aufgenommen worden. Im Clip, der finalen Würdigung des 1723 in Marbach geborenen Astronomen und Mathematikers, treten aber nicht nur Hömseder an der Gitarre und die Schüler auf.

Cherry Gehring von Pur ist ebenfalls mit von der Partie

Mit von der Partie sind außerdem auch Armin Hüttermann und Cherry Gehring. Hüttermann, früher Professor an der PH Ludwigsburg und langjähriger Vorstand des Tobias-Mayer-Vereins in Marbach, hatte seinerzeit den Anstoß für das Projekt gegeben. Er spielte in der Show den „Professore de Einsteine“, erklärte die Entdeckungen Mayers. Gehring von der Band Pur hatte in dem Stück den Part des Zeitreisenden Luca Paolo de Fagiotti. Beide waren jetzt bei der Freischaltung des Videos im Klassenzimmer der 4b in Steinheim dabei.

Im Clip treten Hüttermann und Gehring in den Rollen auf, die sie auch in der Show hatten. Hüttermann zeigt den Kindern, wie ein Sextant funktioniert, und lässt sie durch ein Fernrohr schauen. Gehring, wieder im barocken Kostüm mit Perücke, spielt Flöte und tanzt.

Armin Hüttermann schlüpft in die Rolle des „Professore de Einsteine“. /Werner Kuhnle

Da auch diese Produktion der bewährten Rezeptur von Peter Hömseder folgt, haben die Kinder auch beim Video mitgewirkt und eigene Ideen eingebracht. Zwei Beispiele: der rasche Videoblick auf ein T-Shirt, auf dem Zahlen von Längen- und Breitgraden zu sehen sind. Oder ein auf Jeans aufgenähter Totenkopf als es im Lied darum geht, dass Tobias Mayer ja schon mit 39 Jahren starb. Auch im Videoclip sorgen Choreografie und Gesten der Schüler für Schwung

Kinder aus 15 Nationen arbeiten an dem Projekt mit

Cherry Gehring lobt die Kooperation: Er sei begeistert, wie motiviert sich die Kinder bei der Produktion einbrachten. Und auch Armin Hüttermann lobt: „Toll, wie sie ihre Bewegungen zum genau richtigen Zeitpunkt eingesetzt haben.“ Hömseder findet zudem bemerkenswert, dass Kinder aus 15 Nationen an dem Projekt über den deutschen Wissenschaftler Mayer zusammengearbeitet haben. „Es ist ein Wir-Gefühl entstanden, welches die Kinder trägt und ihr Selbstvertrauen nachhaltig stärkt.“ Das werde ihnen keiner mehr nehmen, „das nehmen sie mit.

Hömseder und seine Mitstreiter haben nicht nur ein Video aufgenommen, sondern beim Tonstudio Bauer in Ludwigsburg auch eine professionelle Tonaufnahme des Liedes auf CD produzieren lassen. Gleich in drei Versionen: einmal das ganze Lied „Tobi und der Neckarmond“, dann die gesprochene Version – dabei haben alle Schülerinnen und Schüler je einen Part übernommen – und schließlich eine rein instrumentale Fassung.

Dreimal wurde das Stück „Vom Neckar zum Mond und wieder zurück“ aufgeführt. Foto: Werner Kuhnle

Übrigens: Peter Hömseders aktuelle Musikalische Klasse wird es nur noch drei Wochen geben, dann wechseln einige Schüler in weiterführende Schulen. Die meisten von ihnen an die die Erich Kästner Realschule in Steinheim.

Die CD zu „Tobi und der Neckarmond“ ist bei folgenden Stellen erhältlich:

im Rathaus Marbach

im Tobias-Mayer-Museum und

im Tonstudio Bauer.

Hömseders Musikalische Klasse ist noch zwei Mal live zu erleben: am 5. Juli auf dem Schulfest und am 7. Juli auf dem Marktplatzfest in Steinheim ab 12.15 Uhr. Der Musik-Clip ist auf Youtube auf dem Kanal von Peter Hömseder zu finden.