Er ist mehrfacher Großvater, Kinostar und Musiker: Uwe Ochsenknecht machte den Namen Ochsenknecht berühmt. Auch wenn man ihn heute oft mit seiner Familie verbindet, ist sein eigener Erfolg unbestritten. Heute wird er 70 Jahre alt.
Zugegeben: Die Gesichtszüge sind etwas angeknittert, seine ehemalige Löwenmähne ist auch ziemlich licht geworden und leuchtet nicht mehr so naturblond, sondern noch einen Tick heller. Er zeigt jetzt Stirn. Doch bei Bedarf kräuselt sich der Mund immer noch zu einem Halbstarkenlächeln, und die Augen strahlen nach wie vor in einem unverschämt unschuldigen Kristallblau.